Bisikletseverler Kapadokya'da Buluştu

Nevşehir Belediyesi tarafından desteklenen ve Türkiye Bisiklet Festivalleri Derneği TİEBFEST Organize Kulübü tarafından düzenlenen Kapadokya Bisiklet Festivali, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda bisiklet tutkununu Kapadokya’da buluşturdu