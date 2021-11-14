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BİSİKLETLİLERİN 8 GÜNLÜK ANITKABİR YOLCULUĞUNDAN ENSTANTANELER

Tuzla Belediyesi, Bisiklet İnisiyatifi ve Hydra Grubun iş birliği ile gerçekleşen ‘10 Kasım Ata’ya Saygı’ bisiklet etkinliği Tuzla’da başladı, Anıtkabir’de sona erdi. Kilometrelerce yolu 8 gün boyunca bisikletleriyle giden sürücülerin, yaşadıkları tüm zorluklar ve özel anlar haberimizde…

45 Dakika Önce
2021-11-14 02:03:01
BİSİKLETLİLERİN 8 GÜNLÜK ANITKABİR YOLCULUĞUNDAN ENSTANTANELER

Tuzla Belediyesi, Bisiklet İnisiyatifi ve Hydra Grubun ortaklaşa düzenlediği ‘10 Kasım Ata'ya Saygı' bisiklet etkinliği, 3 Kasım'da Tuzla'da düzenlenen törenle start verdi. Tuzla'dan alkışlar eşliğinde uğurlanan Bisiklet İnisiyatifi ekibi, sekiz gün süren yolculuğu tamamlayarak, 10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe, Anıtkabir'de Ata'nın huzurunda hazır bulundu.

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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ayak izlerini takip ederek, konakladığı yerleri ziyaret eden bisiklet ekibi, Tuzla'dan başlayarak Yalova, Bursa, Bozüyük, Eskişehir, Sivrihisar, Polatlı, Ankara güzergahlarında etkinlikler düzenledi.

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Kilometrelerce yolu pedallayarak gittikleri her şehirde, Atatürk'ün manevi değerlerine temas eden bisiklet ekibi, ilk olarak Yalova'da bulunan Yürüyen Köşk'ü ziyaret etti. Hikayesiyle, hem Atatürk'ü anlamak hem de çevre bilinçlenmesi konusunda büyük bir önem taşıyan Yürüyen Köşk, bisiklet ekibinin ilk durağı oldu.

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İkinci gün, Bursa'da Atatürk Evi Müzesi'ni ziyaret eden ekip, Bursa'ya her geldiğinde bu değerli evde konaklayan Atatürk'ün hatıralarına şahitlik etti.

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Bursa'nın ardından Bozüyük'e doğru pedallayan bisikletliler, üçüncü gün Metris Tepe Şehitliği'nde ve Zafer Anıtı'nda, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazilerimizi ve şehitlerimizi andı.

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Dördüncü gün, Eskişehir Tren Garını ziyaret eden Bisiklet İnisiyatifi ekibi, beşinci gün Sivrihisar'da bulunan Zaimağa Konağını gezdi.

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Atatürk'ün ve İsmet Paşa'nın savaşa dair önemli kararları aldığı adeta tarihten bir geçit olan bu konak, Ankara dışında gerçekleşen ilk Bakanlar Kurulu toplantısının burada yapılması sebebiyle de ayrıca önem arz ediyor.

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Zaimağa Konağı'nda tarihe yolculuk yapan ve Ata'yı minnetle anan bisiklet ekibi, buradaki etkinliğin ardından Polatlı'nın yolunu tuttu.

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Bisikletleriyle Polatlı'da altıncı gün etabına başlayan ekip, Kartal Tepe Mehmetçik Anıtı'nı ziyaret ederek burada şehitlerimizi andı. Rehber eşliğinde gerçekleşen ziyarette duygusal anlar yaşandı.

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Yedinci gün, Ankara'ya pedallayan ekip, etabı tamamlayarak 10 Kasım'a hazırlandı.

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Son etap olan sekizinci gün, Anıtkabir ziyaretiyle sona eren etkinlik duygusal anlara sahne oldu.

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10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe Ata'nın huzurunda olan bisiklet ekibi, İstanbul'dan teslim aldığı Türk Bayrağını Anıtkabir'e bıraktı.

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Her kilometresi değerli olan bu yolculuk, Ata'yı anmak için çıkılan yolda Ata'nın ayak bastığı yerlerde düzenlenen anma etkinlikleriyle daha da değerli hale geldi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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