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Bisikletliler 5. Ulusal Bisiklet Turu İle Yolda
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Bisikletliler 5. Ulusal Bisiklet Turu İle Yolda

Arnavutköy Belediyesi'nin, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri kapsamında düzenlediği Ömer Halisdemir 5. Ulusal Bisiklet Turu, Arnavutköy’den başladı.

2 Saat Önce
2021-07-09 20:23:33
Bisikletliler 5. Ulusal Bisiklet Turu İle Yolda

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15 Temmuz Meydanı'ndan koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler ile başlatılan turda, 25 sporcu bisikletleriyle 6 etaptan oluşan 1200 kilometrelik yolu kat edecek. Bisikletçiler, Kocaeli, Yalova, Bursa, Eskişehir, Kütahya, Afyon, Konya ile Niğde üzerinden Bor ilçesine ulaşacak.

Güzergâhta bulunan illerdeki duraklardan alınan topraklar, şehit Halisdemir'in Bor'daki mezarına götürülecek. Programa, İlçe Emniyet Müdürü Murat Sevgi, İl Jandarma Komutanı Cabir Bülent Şerifler, 15 Temmuz gazileri ile vatandaşlar katıldı.

Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı, yaptığı konuşmada, etkinliğin 15 Temmuz'u unutturmamak ve edinilen tecrübeyi gelecek nesillere aktarmak amacıyla 5 yıldır düzenlendiğini söyledi.

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Baltacı, etkinliğin bir spor müsabakasından daha özel anlamlar içerdiğini kaydederek: "Tarihte başımıza gelen musibetin nasıl bertaraf edildiğinin, topyekûn ortadan kaldırıldığının yıl dönümü. O günkü ruh halimizi hatırlayarak, ortaya koymak ve hangi alanda olursa olsun, herkesin 'Ben de bir şey yapabilirim, bedenimi ortaya koyabilirim' mantığı içinde hareket ettiği gibi sporcularımızın da katıldığı bir program." dedi.

Baltacı, bisikletçilerin güzel bir çalışmaya daha imza atacağını da belirterek: "Sporcular 6 gün boyunca buralardan aldığı toprağı şehit Ömer Halisdemir'in mezarına kadar götürecek. Rabbim bir daha o günleri bize yaşatmasın." diye konuştu.

Konuşmanın ardından bisikletçiler, Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı' nın start vermesi ile yola çıktı. Arnavutköy'den yola çıkan bisikletliler 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden geçerek, 15 Temmuz Şehitler Abidesine geldi. Burada tüm şehitler için dua eden bisikletliler, ilk durağı olan Bursa'ya uğurlandı.

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KAYNAK: Arnavutköy Belediyesi web sayfası




Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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