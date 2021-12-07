Bisikletli Yaşam Platformu Basın Açıklaması

Türkiye genelinde son iki yılda 290 bisikletli trafikte hayatını kaybetti. Çarpmaların tamamı araç sürücülerinin, bisikletlilere arkadan çarpmasıyla meydana gelmesi dikkat çekti.

Temmuz 2020'de Ankara'da 19 Yaşındaki, bisiklet sporcusu Umut Gündüz, antrenman sonrası bisikletiyle evine giderken, trafik kurallarını ihlal ederek araç kullanan alkollü sürücünün arkadan çarpıp kaçması sonucu hayatını kaybetti. 4 ay tutuklu kaldıktan sonra salıverilen sanığın Kasten Adam Öldürme suçuyla yargılanması talep ediliyor. 7 Aralık 2021 günü Ankara Adliyesinde yapılacak ikinci duruşmaya Bisikletli Yaşam Platformu üyeleri destek veriyor ve "bisikletli yaşam için adaletin" yerine gelmesini bekliyor.

Bisikletli ölümlere sebep olan sürücülerin trafik kazası denilerek cezasız bırakılması sonucunda her geçen gün ölümler artmaya devam etmektedir. Umut Gündüz davasının örnek bir dava olarak görülmesini ve alınacak kararın bundan sonra yaşanması muhtemel bisikletli ölümleri durdurmak için emsal olmasını bekliyoruz.

Ölüm göz göre göre geliyor

Ölümlerin çoğunun bisikletlilerin yolun sağından veya emniyet şeridinden giderken arkadan çarpmayla meydana gelmesi dikkat çekici. Motorlu taşıt sürücülerinin "duyarsız ve dikkatsiz" oluşundan dolayı çarpmalar yaşanıyor ve aslında bunları kaza olarak nitelendirmek bile mümkün değil. Çünkü bir çok çarpma motorlu araç sürücüsünün en sağda ve önünde giden bisikletliyi görmesine karşın yaşanıyor. Yani sürücü görmesine karşın bisikletliye çarpıyor. Çarpma sonrası ise beyanlar hep 'görmedim ya da yolun ortasından gidiyordu' diye oluyor. 290 çarpmada 290 sürücünün de haklı olması mantık dışı. Çarpmaların önemli bölümünde kamera görüntülerine baktığınızda da bu durum açıkça ortaya çıkıyor. Yani bisikletli için ölüm göz göre göre geliyor.

Türkiye çağrısı

Çarpma sayısındaki bu artışın artık toplumun her kesimi tarafından görülmeli ve bisikletli yaşamın gelişmesi için tedbir, denetim ve eğitimlerin artırılması gerekir. Tüm bakanlık ve yerel yönetimlere Türkiye genelinde bir çağrı yapıyoruz. Hız sınırları kontrol altına alınmalı, bisikletin taşıt olarak sürücüler tarafından kabul görmesi sağlanmalı. Güvenli şeritler ayrılmalı. Evrensel kuralların müfredata alınması ve insana saygının üzerinde durulması için harekete geçilmeli.

Elleriniz kana bulanmasın

Bisiklet sürücüleri olarak öncelikle trafik güvenliği önlemlerin artırılmasını istiyoruz. Çünkü "bisikletime çarparsan ölürüm" Bunun için tüm trafik birimlerinden tüm araç sürücülerine bu konuda durmaksızın uyarılar yapılmasını istiyoruz. Motorlu taşıt eğitimleri ve sınavlarında da bu konunun ciddi şekilde ele alınmasını istiyoruz. Ortada 290 can var. Sadece iki yılda kaybettiğimiz 290 kişi işte tüm bunların olmaması yüzünden hayatını kaybetti. Bu ölümleri durdurmak hepimizin elinde, devam etmesi ve ellerimizin kana bulanması da yine bizlerin elinde. Gelin bu çarpmaları durduralım"

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.