Bisikletli Fransız Çift, 3 Çocuğuyla Avrupa ve Asya Turunda

Bisikletleriyle 3 ay önce 3 çocuğuyla Avrupa ve Asya turuna çıkan Fransız çift, pedal çevirerek geldikleri Türkiye'de Konya'nın Beyşehir ilçesinde mola verdi.

Fransa'da yaşayan bisiklet tutkunu Remi (41) ve Chiara Vallin (40) çifti, çocukları 10 yaşındaki Thomas, 8 yaşındaki Romane ve 5 yaşındaki Elise ile biriktirdikleri para ve ikamet ettikleri evi de kiraya vererek elde ettikleri gelirle ülkeleri gezmeye karar verdi.

Satış temsilcisi Remi Vallin, gazetecilere, mesleklerine bir yıl ara vererek gezilerine ağustos ayında başladıklarını söyledi.

İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Karadağ, Arnavutluk ve Yunanistan'dan sonra Türkiye'ye geldiklerini anlatan Vallin, Konya'ya gelene kadar yaklaşık 3 bin kilometre pedal çevirdiklerini ifade etti.

Türkiye'den sonra İran, Umman ya da Tayland ve Çin'e gitmeyi planladıklarını belirten Vallin, Çin'den Transsiberian treniyle Rusya üzerinden Fransa'ya dönmeyi düşündüklerini aktardı.

Vallin, eşiyle seyahat etmeyi çok sevdiklerini, 20 yıldır bu seyahati planladıklarını ifade ederek, "Temmuza kadar yolculuğumuzu sürdürmek istiyoruz. Yıllardır bu yolculuk için para biriktirdik. Bisikletle gezi zaten çok ucuz bir seyahat. O yüzden açıkçası çok fazla para harcamamıza gerek kalmıyor. Konaklamayı hava güzelse dışarıda, ormanlık alanda çadır kampı kurarak yapıyoruz. Hava soğuksa uygun oteller bulup kalıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'yi ve Türk insanını çok sevdiklerini vurgulayan Vallin, şöyle devam etti:

"Biz bir şey sormadan, onlar bize soruyor, sürekli bir şey teklif ediyorlar. 'Yemek yer misiniz, bir ihtiyacınız var mı?' diye soruyorlar. Türkiye'nin doğa manzaraları, şehirler çok hoş ve insanlar dost canlısı. Ziyaret ettiğimiz ülkeler arasında en iyi insanlarla burada karşılaştık. Her gün böyle insanlarla karşılaştığımız için ne kadar şanslı olduğumuzu konuşuyoruz. Beyşehir de çok güzel. Gelmeden önce hakkında fikrimiz yoktu. Göl çok güzel. Eşrefoğlu Camisi'ni çok beğendik. Ayrıca Konya'da ve Beyşehir'de böyle güzel bisiklet yollarının olması çok güzel. Çocuklarımızın oynayabileceği çok güzel çocuk parkları vardı."

Kitabevi sahibi Chiara Vallin ise çocuklarının yolculuk esnasında öğretmenliğini de üstlendiklerine işaret ederek, "Okul eğitimlerini veriyoruz, yanlarında kitapları da var. Her gün bir saat ders yaparken, gezdikleri yerler hakkında da bilgiler veriyoruz. Çok müze geziyoruz. Tarih, coğrafya, matematik ve dersleriyle alakalı her şeyi gezerken öğretiyoruz. Yani bu seyahat esnasında bir yıllarını kaybetmiş olmayacaklar." ifadelerini kullandı.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı da kilometrelerce pedal çevirdikten sonra Beyşehir'e gelen Fransız aileyi ilçede misafir etmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

