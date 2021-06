Bisikletle yola çıkarken yanınıza almanız gerekenler

Hava sıcaklıklarının artmasıyla bisiklet kullanımı arttı. İster günü birlik ister uzun soluklu yola çıktığınızda yanınıza almanız gereken malzemeler neler?

Hava sıcaklıklarının artmasıyla bisiklet kullanımı arttı. İster günü birlik ister uzun soluklu yola çıktığınızda yanınıza almanız gereken malzemeler neler? Eğlenmeye, stres atmaya çıktığınız yolculuğun işkenceye dönmemesi için hazırladığımız listeyi inceleyin.

Pompa

Lastiğiniz patladı ve iç lastiğinizi değiştirdiniz ya da onardınız. Şişirmeniz için pratik ve hafif bir pompanız olmalı ki hem yükünüz hafif olsun hem de kapladığı alan minimum düzeyde kalsın. Yolda kalmamak için olmazsa olmaz aletlerden biri pompa. Lastiğinize ne kadar güvenirseniz güvenin her an sürprizle karşı karşıya kalabilirsiniz. Sürprizleri seviyor olabilirsiniz ama yola çıkmadan önce iyi düşünün.

İç lastik

Lastik sorunlarından bahsetmişken, uzun ya da kısa mesafeli sürüş olsun, bir saatlik sürüş olsun yanınıza yedek iç lastik almanızı öneririz. Programınızı aksatmamak, yolda kalmamak için ve yardım beklemek zorunda kalmadan yolunuza devam edebilmeniz için yanınıza almanız gereken önemli bir malzeme. Ve dış lastiği janttan ayırmanız için taşınabilir, pratik bir levyeye ihtiyacınız var.

Yama-Yapıştırıcı

Lastiğinizin havası azaldı ve iç lastiği çıkardığınızda onarılabilir bir hasar gördünüz. İç lastiği değiştirmeniz şart değil. Taşıması ve kullanımı basit olan iç lastik yamasıyla hızlıca onarım yapabilir ve yolunuza devam edebilirsiniz. Yanınızda iç lastik yaması ve yapıştırıcı olmasında fayda var.

Alyans çakısı

Bisikletin hemen her noktasında işe yarayan olmazsa olmaz malzemelerden biri. Ayrıca taşımak için büyük bir alana ihtiyacınız yok. Cebinizde bile taşıyabilirsiniz. Küçük olduğuna bakmayın işlevi oldukça büyük. Gidon problemleri, fren problemleri gibi birçok noktada kullanılabilecek bir alet. Yanınıza almanızda fayda var.

Aydınlatma

Özellikle şehirlerde, trafikte bisiklet sürmek tehlikeli hale gelmiş durumda. Trafikte sadece görmeye değil, görünmeye de ihtiyacınız var. Bu yüzden ön ve arka far olmazsa olmazların arasına giriyor. Özellikle arka far trafikteki diğer araçlar tarafından farkedilmenizi sağlıyor. Ön far ise size görüş imkanı sağlıyor. Pil veya şarj yoluyla bu önemli aleti kullanabilirsiniz.

Suluk

Yanınıza mutlaka su alın. Herhalde bu unutulmaz bir ihtiyaç. Doğal olarak alacağınız suyu taşımanız için su şisesine veya suluğa ihtiyacınız olacak. Su almak isteyen sürücü su şişesini ya da suluğu unutmaz ama burdaki önemli nokta bisikletinizde suluk koyabilecek aparatınızın olup olmaması? Alan kullanımı açısından ve ulaşım pratikliği açısından bisiklet suluk kafesi sizin için kolaylık sağlayacaktır.







Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.