Bisikletle uzun yola çıkmadan önce bilmeniz gerekenler

Birçok bisikletseverin isteği uzun yolda bisiklet sürmektir. Ama bu da beraberinde birçok soruyu akla getirir. Cevaplarınızı bu röportajda bulabilirsiniz.

Bisikletseverlerin en büyük tutkularından biri uzun yola çıkmak, kilometrelerce ilerlemektir. Ama bu da beraberinde birçok soruyu akla getirir. İşte bu soruların bazılarına cevap bulabilmek için Bisiklet İnisiyatifi kurucusu Cengiz Yargıç ile röportaj yaptık.

Timetürk: Kendinizi tanıtır mısınız?

Cengiz Yargıç: Ben Cengiz Yargıç. Bisiklet İnisiyatifi kurucusuyum. Yönetmenlik yapıyorum, televizyon programları yaptım, yeni televizyon çalışmalarım var. Bisikletle ilgili çalışmalar yaptım, dernek kurduk, sosyal sorumluk projeleri yaptık. Şu an geldiğimiz nokta ise Bisiklet İnisiyatifi.

Timetürk: Bisiklet İnisiyatifi nedir?

Cengiz Yargıç: İnisiyatifin anlamı, bir kimsenin, alınması gerekli kararı öncelikle ve kendiliğinden alabilmek konusundaki yeterliliğidir. Biz de bunu bisiklete taşıdık. Bisiklet, inisiyatif şansı verir ve bunu adımıza taşıdık. Bisiklet İnisiyatif'i Türkiye'nin birçok ilinde bisiklet eğitimi veren bir oluşum. Bunun yanında bisiklet kafe, bisiklet otel, bisiklet turizmi ve turları alanlarında da çalışmalarımız var. 1 Haziran'dan itibaren Türkiye'nin birçok ilinde aynı anda bisiklet eğitimlerine başlıyoruz. Bunu bisiklet turları ve bisiklet turizmi organizasyonları takip ediyor.

Timetürk: Sizinle uzun yol bisiklet sürüşleri hakkında konuşacağız. Bisikletle uzun yol serüveniniz nasıl başladı?

Cengiz Yargıç: Televizyonlarda program yapıyordum. Bunlardan bir tanesi de Seyir Defteri adlı programdı. Bu işe önce motosikletle çıkmaya karar verdik. Ama gördük ki motosiklette araba gibi kısıtlı alanda kullanılabiliyor. Sonradan bisiklete karar kıldık. Habercilikte veya tv programcılığında malzeme önemlidir. Sonra gördük ki bisikletle gittiğimizde fazlasıyla malzeme buluyoruz. Böylece Türkiye'yi bisikletle gezdik.

Timetürk: Türkiye'nin kaç iline gittiniz?

Cengiz Yargıç: Türkiye'nin bütün illerine gittim. Ama ben böyle söyleyince millet İstanbul'dan çıktım tek bir çizgi halinde hiç durmadan Türkiye'nin etrafında dolaştım zannediyor. Belirli bir güzergahla çıkmadım. Etap etap gezdim. Gideceğim yere yolda karar verdim. Köylere kasabalara girdim, sadece şehir merkezlerini gezmedim. Gittiğim yerlerde televizyon programlarına devam ettim.

Timetürk: Bisikletle uzun yola çıkarken yanımıza neler almalıyız?

Cengiz Yargıç: Bu konuda çok soru aldım. Çoğu kişi uzun yola bisikletle çıkmak istediğini söyledi. Bisikletim nasıl olmalı, yanıma hangi malzemeleri almalıyım gibi sorular sordu. Bunun için söyleyebilecegim en önemli şey yanına kendini alacaksın. Yani mümkün olduğu kadar az eşya alacaksın. Ve ayrıca önemli bir konu da zihnini buna hazırlayacaksın. Eğer çok acelen varsa, şu kadar sürede Karadeniz hattını gideyim dersem bu bir yanlış olur. Senin için eziyete döner. Bisiklet turuna yani uzun yola çıkmak isteyen bisikletlinin zamanı rahat olacak. İhtiyacını yoldan karşılayacaksın. Aslında bunun bir kuralı yok.

Timetürk: Peki parasal anlamda nasıl bir yol izlenebilir?

Cengiz Yargıç: Ben bunu Bisiklet İnisiyatifi'ndeki arkadaşlara da anlatıyorum. Uzun yola çıkmak için işleyen bir sistemin olacak. Bir mesleğe sahip olacaksın. Ben tv programları yaparak gezdim, malzememi yoldan topladım. Yola çıkacak olanlar da kendine göre bir iş alanı yaratacak. Balık tutmayı biliyorsan sahil şeridinden git balıkçılık yap. Kafede garsonluk yap, müzik yapıyorsan sokak müziği yap. Kısacası yola çıkmadan önce işleyecek bir sistemi düşünüp bulman gerekir.

Timetürk: Uzun yol için nasıl bir bisiklet seçilmeli?

Cengiz Yargıç: Bu işin şakası yok. Eğlenceli ama mücadele isteyen bir iş, ucunda ölüm de olabilir. Bunu göze almalı, mantıklı düşünmeli. Gençlerin çoğunda hız yapma hevesi var. Bu işin şakası yok. Çok kaliteli bisikletlerle, hafif bisikletlerle yola çıkıyorlar. Uzun yolda hafif bisikletle çıkılmaz buna dikkat etsinler. Hafif bisiklet uzun yolda sizi savurur. Bisiklet ağır olmalı ki yere sağlam basmalı. Bilinenin tersine çoğu kişi hafif bisikletlerle yola çıkmak gerektiğini zannediyor. Bu yüzden bisiklet kazaları daha çok artıyor. Yanınızdan geçen otobüs ya da kamyon gibi büyük araçlar hava akımı ile içine çekiyor. Bu sebeple denge bozuluyor ve çok ciddi sonuçlar doğuruyor. Çoğu yerde emniyet şeridi yok. Dar yollar var. Bu durumda bisikletli trafiği zora sokar kendi de zorluk yaşar.

Timetürk: Yolda en çok ne gibi bir durumla karşı karşıya kalıyorsunuz?

Cengiz Yargıç: Yolda giderken bir araba duruyor. Nereye gittiğimi soruyor. Ben de örneğin şehir merkezine diyorum. Kaç saat olduğunu soruyor , ben de 6 saat sürer diyorum. Arabayla bir saat sürdüğünü söyleyip beni de götürmeyi teklif ediyor. Ben o yolu bir saatte bitirirsem geri kalan 5 saatte ne yapacağım? Benim amacım zaten yolda olmak.

Timetürk: Eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Cengiz Yargıç: Timetürk'e röportaj için teşekkür ederim. Uzun yola çıkmak isteyenlere yardımcı olabilirsem ne mutlu bana.

Timetürk: Bize zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz.

Bisiklet İnisiyatifi çalışmalarını www.bisikletinisiyatifi.com sitesinden takip edebilirsiniz.

Haber/Röportaj: Süleyman CENGİZ

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.