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Bisikletin çocuk sağlığında önemi
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Bisikletin çocuk sağlığında önemi

Teknolojik alet kullanımının artmasıyla çocukların evde geçirdiği süre arttı. Bununla beraber çocuk sağlığı ile ilgili birçok problemin çıktığı günümüzde, bisikletin çocuk sağlığı için önemi de arttı.

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26.05.2021 21:07:33
Bisikletin çocuk sağlığında önemi

Gelişen teknoloji sayesinde, hayatımıza geçmişe göre daha az kas gücüyle devam edebiliyoruz. Teknolojinin hayatımıza kattığı birçok avantaj var. Bununla beraber  teknolojinin dezavantajlarını göz ardı edemeyiz. Telefon, tablet, bilgisayar gibi teknolojik aletler özellikle çocuklar için çekici hale geldi. Sokakta körebe, saklambaç, futbol gibi oyunlar oynayan bisiklet süren çocuk sayısı da dijital alet kullanımının yaygınlaşmasıyla azaldı. Bunun sonucunda çocuklarda, sağlık problemlerinden sosyal ilişkilere  kadar  birçok alanda sorunlar arttı. Bu yazımızda bisiklet sürmenin çocuk sağlığına faydalarından bahsedeceğiz.

Kardiyovasküler kas gücü artar

Bisiklet binme eğlenceli ve sağlıklı bir aktivitedir. Bir o kadar da öğreticidir. Çocuğunuzun denge kabiliyetini geliştirir. Kas gücünü arttırır. Vücut direnci kazandırır. Kalp sağlığına olumlu etki eder. Hedef belirleme, çabalama ve başarma yollarının pratiğini yapar. Geçirdiği sakatlıklar ve kazalarla temkinli olmayı, mantıklı davranmayı öğrenir. Çocuğunuzun zorluğun üstesinden gelme becerisi, karşılaştığı engeller sayesinde gelişir. Çocuğunuz düzenli bisiklet bindiği taktirde kardiyovasküler kas gücü arttar. Bisiklet sürmek, obeziteden korur ve ideal kiloya ulaşılmasına yardımcı olur.

Stresi azaltır.

Çocuklar için yeterince yorucu olan yoğun okul temposunda stresi azaltır. Eğlenme ve başarma hissini tatmasını sağlar. Enerji kullanımını öğretir. Güven kazandırır. Sosyalleşme becerisini geliştirir. Grup faaliyetlerinde yer almasını sağlar. İletişim becerisini geliştirir. Sporu sevdirir ve farklı alanlara ilgisini uyandırır. İyi bir yaşam anlayışına sahip olur ve teknolojiye olan bağımlılığını azaltır. Çevreyi keşfeder. Yeni keşif ve öğrenme isteği edinir.

Okuduğunuz üzere bisikletin çocuk sağlığına birçok faydası var. Çocuğunuzu bisiklet sürmeye teşvik edin. Bu konuda cesaretlendirin.

Pedallayın, sağlıklı kalın!

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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