Bisikletin birçok faydası

Bisikletin faydası sadece beden sağlığı ile sınırlanmayacak kadar çok.

Bisiklet sürmek sadece spor olarak bilinse de faydaları saymakla bitmeyecek hareketli aktivitelerin başında gelir. Bisiklet kullanmak özgürlüğün simgelerinden biri olmakla beraber ruhun ve bedenin uyum halinde hareket etmesi demektir. Bisiklet sürmenin özünde amaç yolu bitirmek değil yolda olmaktır. Bu ise hem bedeni hem de ruhu işler hale getirir. Vücudunuzun kapasitesini öğrenmek ve geliştirmekle beraber ruhen de egzersiz halinde bulunursunuz. Her şeyi bir an önce halletmeye çabaladığımız günümüzde düşünsel ya da fiziksel olarak yalnız kalma şansı elde edersiniz. Gereğinden fazla düşünerek eylemsiz bir durumda kalmak ya da düşünmeden hareket etme şansınız yoktur. Ve bu birliktelik günlük hayatınızda da düşünme ve hareketi bir araya getirmenizi sağlar. Bisiklet sporunun beden sağlığı açısından sayılabilecek çok faydası var. Ama sadece beden çevresinde yorumlanırsa bu spora çokca haksızlık etmiş oluyoruz.

Pedallayın sağlıklı kalın.

Süleyman CENGİZ

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.