Bisiklete Binme Özgürlüğü Motorlu Araçların Trafiğe Kapatılmasıyla Sağlandı

Eşit ve sürdürülebilir bir ulaşım aracı olan bisiklete binme özgürlüğü 1 günlüğüne de olsa Laleli Ordu Caddesinde sağlandı. Caddeyi sadece yayalar ve bisikletliler kullanabilecek.

Eşit ve sürdürülebilir bir ulaşım aracı olan bisiklete binme özgürlüğü 1 günlüğüne de olsa Laleli Ordu Caddesinde sağlandı. Caddeyi sadece yayalar ve bisikletliler kullanabilecek.

İstanbul'da Tarihi Yarımada'da bulunan önemli semtlerinden Laleli'nin Ordu Caddesi ile çevresindeki sokaklar pazar günleri trafiğe kapatıldı.

Fatih'e bağlı önemli bir çekim merkezi olan ve her gün dünyanın birçok ülkesinden çok sayıda turiste ev sahipliği yapan Laleli semtindeki Ordu Caddesi ve çevresindeki sokaklar, 10.00-21.00 saatleri arasında resmi, lojistik ve turistik araçlar dışında trafiğe kapatıldı. Buna göre; yayalaştırılan cadde ve sokak üzerinde iş yeri ve işletmecileri bulunanlar yükleme, boşaltma ve diğer işlemlerini yalnızca gece 21.00'den sabah 10.00'a kadar gerçekleştirebilecek. "Ordu Caddesi ve Çevresi Yayalaştırma ve Trafik Sirkülasyonu Projesi' UKOME kararıyla hayata geçirildi.

Laleli Sanayici İşadamları Derneği Başkanı Gıyasettin Eyüpkoca, 'Uygulama başlayalı iki hafta oldu. Esnaf, turist ve vatandaşlarımız bu uygulamadan çok memnun. İnsanlar yürürken huzurla yürüyor. Araçların ses ve egzoz kirliliği ile alana girmek için saatlerce bekleme sorunu ortadan kalktı. Şu an ürün getiren araçlar yarım saat içerisinde ürünlerini indiriyorlar. Müşteri bu bölgede rahatça hareket edebiliyor. Laleli'ye 60 ülkeden turistler geliyor. Yaptığımız istatistiklere göre bu durumdan memnuniyetsizlik hiç yok. Ufak tefek sıkıntıların dışında hemen hemen hiç problemimiz yoktur' diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.