Bisikletçiler Konya-Niğde Yolunda

Geleneksel olarak her yıl düzenlenen Ömer Halisdemir 5. Ulusal Bisiklet Turu'nun Konya ilçesinde Mevlana Meydanı'ndan start aldı.

15 Temmuz Meydanı'ndan başlatılan turda, 25 sporcu bisikletleriyle 6 etaptan oluşan 1200 kilometrelik yolu kat edecek.



13 Temmuz itibariyle Konya'dan Niğde'ye pedallayan sporcular, önceki etapta Afyonkarahisar'dan Konya'ya hareket etmişlerdi. Bisikletçiler, Kocaeli, Yalova, Bursa, Eskişehir, Kütahya, Afyon, Konya ile Niğde üzerinden Bor ilçesine varacak.



Mevlana Meydanı'nda toplanan sporcuları Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar ile Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı uğurladı. İçeden yeni bir etaba başlayan sporcular Niğde'ye ulaşmak üzere pedallama devam ettiler.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.