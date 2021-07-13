DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

ASELSAN, SAHA İstanbul üyesi firmalarla sanayileşme etkinliğinde buluştu
PTT'den Kurban Bayramı'na özel yüzde 25 indirim
THY, günlük 1144 sefer sayısıyla Avrupa'da ikinci oldu
Serra Arıtürk kimdir? Serra Arıtürk nereli kaç yaşında?
ANALİZ: Afganistan’daki savaşı tetikleyen sebepler
Bizim Toptan'ın yeni şubesi Biga’da açıldı
Bahçe aydınlatmasına dair her şey Koçtaş'ta
Kardinal kılığındaki çeteyi, rahip kılığındaki polisler yakaladı
Türkiye’nin en cool teknoloji marketi Teknosa oldu
Bisikletçiler Konya-Niğde Yolunda
Arzum Okka Grandio Duo, Haus & Garten testinde 'çok iyi' notu aldı
Turkcell 'her yerde üstün hizmet' sunuyor
Sur Yapı Marka AVM'den 3 motosiklet hediyeli kampanya
MediaMarkt’tan Hatay’a ilk mağaza
Türk Telekom’da otomatik ödemeye internet hediye

TIMETURK / BİSİKLET / Bisikletçiler Konya-Niğde Yolunda

Bisikletçiler Konya-Niğde Yolunda

Geleneksel olarak her yıl düzenlenen Ömer Halisdemir 5. Ulusal Bisiklet Turu'nun Konya ilçesinde Mevlana Meydanı'ndan start aldı.

42 Dakika Önce
2021-07-13 14:02:24
Bisikletçiler Konya-Niğde Yolunda

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN
15 Temmuz Meydanı'ndan başlatılan turda, 25 sporcu bisikletleriyle 6 etaptan oluşan 1200 kilometrelik yolu kat edecek.

13 Temmuz itibariyle Konya'dan Niğde'ye pedallayan sporcular, önceki etapta Afyonkarahisar'dan Konya'ya hareket etmişlerdi. Bisikletçiler, Kocaeli, Yalova, Bursa, Eskişehir, Kütahya, Afyon, Konya ile Niğde üzerinden Bor ilçesine varacak.

Mevlana Meydanı'nda toplanan sporcuları Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar ile Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı uğurladı. İçeden yeni bir etaba başlayan sporcular Niğde'ye ulaşmak üzere pedallama devam ettiler.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH