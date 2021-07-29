Bisiklet Yolu Üzerinde İnşaat Alanı Seyir Keyfi

Çorum Belediyesi şantiye alanı önüne vatandaşın inşaatı izlemesi için paravan yerleştirdi.

Çorum Belediyesinin vatandaşın merakını gidermek için hazırladığı şantiye izleme paravanının bisiklet yolu güzergahına yapılması görenleri şaşırttı. Sosyal medyada tepki çeken uygulamada vatandaşın inşaatı izlemek için oluşturdukları paravanın bisiklet yolu üzerinden geçtiği dikkatlerden kaçmadı.

Çorum İli Karakeçili Mah.'de bulunan inşaatın çalışmalarına devam ederken aynı zamanda vatandaşlara seyirlik eğlence sunuyor. Paravanın inşaat alanının hemen yanından geçen bisiklet yolunda konumlandırılması yaya ve bisikletlilere tehdit oluşturuyor. Yayaların ve bisikletlilerin tehlikeye atıldığı uygulamayı görenler sosyal medyada tepki oluşturdu.





Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.