Bisiklet türleri ve özellikleri

Çeşitli kullanım amaçları ve kullanılacak zemine göre tasarlanmış birçok bisiklet türü bulunmaktadır. Peki bu türler nelerdir ve ne gibi özellikleri vardır?

Bisikletin kullanılacağı zemin, lastik türü ve yapısı, kadro malzemesi ve açısı gibi birçok özellik bisiklet türünü belirler. Bu tür ve özelliklerinin neler olduğunu sizin için yazdık.

Yol bisikleti

Asfalt, beton ya da döşeli yollar için uygun olan bisiklet türüdür. Araziye uygun değildir. Yük için uygun değildir. Az sayıda jant teli, hafif ağırlık ve ince tekerler sayesinde performans isteyenler için uygun modeldir. Yapısı gereği konforu düşüktür. Yol bisikletlerinin genelinde V tip fren kullanılır. Maşa düz tiptir. Hız tutkunu bisikletçilerin çoğunlukla tercih ettiği türdür.

Cyclo Cross

Cyclo Cross türü asfalt, beton ya da döşeli yola uygun olduğu gibi iyi durumdaki toprak ve çamur patika yolda da kullanılabilir. Yoğun ve engelli araziye uygun değildir. Yük için uygun değildir. Maşa düz tiptir ve düşük tip gidonludur. Genellikle v tip fren ya da mekanik disk fren kullanılır. Geniş ve dişli dış lastik kullanıldığı için performansı yol bisikletine göre daha düşüktür. Konfor ise yol bisikletine göre daha fazladır.

Dağ Bisikleti(MTB)

Yol bisikletine göre ağırlık olarak daha fazla olan dağ bisikleti, engebeli araziye uygundur. Çamurlu ve taşlı yollar için kullanışlıdır. Yüke uygun değildir. Yol ve şehir bisikletine göre daha kalın teker kullanılır. Teker yapısı geniş ve dişlidir. Düz gidon tercih edilir. İki ya da daha fazla parçadan oluşan kadro kullanılır. Ön ve arka amortisörü vardır.

Şehir-Tur Bisikleti

Şehir bisikleti, seyahat ya da şehir içi kullanımda tercih edilir. Yoğun ve engebeli arazi için uygun değildir. Ekstra yük taşımaya uygundur. Yol bisikletine göre daha az performans sağlarken daha fazla konfor sağlar. Şehir bisikletlerinde ön amortisör bulunurken düz ya da az açılı gidon kullanılır. V ya da disk fren tercih edilebilir. Dağ bisikletine göre daha ince ve az dişli lastik kullanılır.

Bisiklet türleri kullanım amacı ve yapısına göre değişmektedir. Kullanım amacınıza göre bisiklet almanız hem bisiklet performansı için hem de olası kazaları önlemek için önemlidir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.