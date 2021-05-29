Bisiklet turizmi canlanıyor.

Bisikletin turizmdeki önemi giderek artıyor. Özellikle pandemi sebebiyle daha çok önem kazanan bisikletin turizmdeki alanı genişliyor.

Bisikletin turizmdeki önemi artıyor. Özellikle pandemi sebebiyle daha da önem kazanan bisiklet sporu turizmdeki alanını arttırıyor. Bugünlerde yerel yönetimlerin projelerle teşvik etmeye çalıştığı bisiklet kullanımı Mersin ilimiz için de önemli bir yere sahip. Mersin Büyük Şehir Belediyesi'nin çalışmalarına devam ettiği bisiklet projeleriyle beraber bisiklet turizmi de canlanmaya başladı.

Ülkemizin doğal güzellikleri arasında önemli bir yere sahip olan doğa harikası Cennet ve Cehennem obrukları, Mersin'e geldiğinizde mutlaka görmeniz gereken bir yer. Mersin-Silifke karayolu üzerinde bulunan Cennet ve Cehennem obrukları, Silifke ilçesine 21 km uzaklıkta. Narlıkuyu ilçesine yakın olan Cennet ve Cehennem obrukları, bir yeraltı deresinin yol açtığı kimyasal erozyon ve tavanın çökmesi sonucu meydana gelmiş büyük çukurlardır. Cehennem çukuru denmesinin nedeni tabanına ekipman yardımı olmadan inilememesidir. 128 metre derinliğe sahiptir ve Yunan mitolojisinde yer alır. Yunan mitolojisine göre Zeus alevler kusan yüz başlı ejderha Typhon'u buradaki bir kavgada yendikten sonra onu Etna Yanardağı'nın altına sonsuza dek kapatmadan önce bir süre Cehennem çukurunda hapseder. Cennet çukuru ise 135 metre derinliğindedir. Cehennem çukurunun yaklaşık 200 m güneybatısında yer alır. Cennet çukurunun tabanında, Paulus adındaki biri tarafından yaptırılan Meryem Ana Kilisesi vardır. ‘Cennet çukuru' adını da bu sebeple almıştır.

Mersin Bisiklet İnisiyatifi eğitmeni ve tur rehberi Mehmet Yetiş hazırladıkları tur rotalarının içinde Mersin'in tarihi ve doğal güzelliklerinin yer aldığını söyledi. Mersin'in bisiklet turizmi için çok elverişli olduğunu söyleyen Yetiş, “ Cennet ve Cehennem obrukları memleketimin güzelliklerinden sadece bir tanesi. Gezilmesi gereken çok güzel yerler var ve biz bunları kapsayan rotalarla tur hazırlıyoruz. Bisikletle gidemeyeceğimiz yer yok. Şu an bisiklet eğitimimiz devam ediyor. Öğrencilerimiz için ve diğer katılmak isteyen hemşehrilerimiz için bu turları hazırladık.” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.