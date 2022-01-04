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TIMETURK / BİSİKLET / Bisiklet Sürmenin Heyecanını Buzla Kaplı Çıldır Gölü'nde Yaşadılar

Bisiklet Sürmenin Heyecanını Buzla Kaplı Çıldır Gölü'nde Yaşadılar

Soğuk hava sebebiyle yüzeyinin büyük bölümü donan Çıldır Gölü'ne gelen çocuklar, atlı kızağın yanı sıra bisikletle de gezinti yapabiliyor.

3 Saat Önce
2022-01-04 15:28:49
Bisiklet Sürmenin Heyecanını Buzla Kaplı Çıldır Gölü'nde Yaşadılar

Soğuk hava sebebiyle yüzeyinin büyük bölümü donan Çıldır Gölü'ne gelen çocuklar, atlı kızağın yanı sıra bisikletle de gezinti yapabiliyor.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde, Van Gölü'nden sonra ikinci büyük göl olan Kars-Ardahan arasındaki Çıldır Gölü'nün büyük bölümü, soğuk hava nedeniyle buzla kaplandı.
Şu sıralar adeta cam gibi olan şeffaf buzla kaplanan Çıldır Gölü, buz tutan yüzeyiyle yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri oldu.
Gölün Kars kesimine kıyısı olan köylerde bazı çocuklar bisikletleriyle göl üzerine çıkıp buz üstünde gezinti yaptı.
Buzda bisiklet süren çocuklardan Sermet Ağbulak, her yıl heyecanla Çıldır Gölü'nün donmasını beklediklerini ve üzerinde güzel vakit geçirdiklerini söyledi.
Buzla kaplı gölde bisikletle gezmenin ayrı bir heyecanı olduğunu anlatan Ağbulak, "Çıldır Gölü çok güzel buz tutmuş, bisiklet buzda da çok iyi gidiyor, gölden gelen ses bisikletin buzda kayması güzel oluyor. Çok keyifli." dedi.
Gölün Kars kesimine gelen yerli yabancı turistler, atlı kızaklarla da göl üzerinde gezinti yapmanın keyfini yaşıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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