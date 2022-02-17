Bisiklet Sürmenin Faydaları Nelerdir? Bisiklet Sürmenin Sağlığa Yararları Nelerdir?

Zinde ve sağlıklı olmak için fiziksel olarak aktif olmanız gerekir. Düzenli fiziksel aktivite ciddi hastalıklardan korunmanıza yardımcı olabilir. Peki, bisiklet sürmenin faydaları nelerdir? Düzenli olarak bisiklet sürmek, yerleşik yaşam tarzıyla ilişkili sağlık sorunları riskinizi azaltmanın en iyi yollarından biridir. Bisiklete binme, küçük çocuklardan yaşlı yetişkinlere kadar her yaştan insanın yararlanabileceği, düşük etkili bir egzersizdir. Aynı zamanda eğlenceli, ucuz ve çevre dostudur. İşte bisiklet sürmenin faydaları...

Günümüzde kullanımı gittikçe artan bisikletin birçok faydası var. Sağlığınızda genel bir iyileşme sağlamak haftada iki ila dört saat arası sürer. Bisiklet: Düşük etki - diğer egzersiz türlerinden daha az zorlanma ve yaralanmalara neden olur. İyi bir kas antremanı - bisiklet sürerken tüm büyük kas gruplarını kullanın. Kolay - diğer sporların aksine, bisiklet sürmek yüksek düzeyde fiziksel beceri gerektirmez. Çoğu insan bisiklete binmeyi bilir ve bir kez öğrendiğinizde unutmazsınız. Güç ve dayanıklılık için iyi - bisiklet dayanıklılık, güç ve aerobik kondisyonu arttırır. İstediğiniz kadar yoğun - bisiklet, yaralanma veya hastalıktan kurtulursa başlamak için çok düşük yoğunlukta yapılabilir, ancak zorlu fiziksel bir antrenman için oluşturulabilir.

SAĞLIK VE ZİNDELİK İÇİN BİSİKLET

Zinde olmanın eğlenceli bir yolu - tepelerden aşağıya kıyıya vurmaktan ve dışarıda olmaktan aldığınız macera ve vızıltı, sizi iç mekanlarda tutan veya özel zamanlar veya yerler gerektiren diğer fiziksel aktivitelerle karşılaştırıldığında düzenli olarak devam etmeye devam edeceğiniz anlamına gelir. Zaman tasarruflu - bir taşıma şekli olarak bisiklete binme, motorlu taşıtları sürmek veya sağlıklı egzersizle tramvay, tren ya da otobüs kullanmak için harcanan (oturma) zamanın yerini alır.

Tüm bunların arasında elbetteki öne çıkan nokta kilo vermek... Eğer amacınız ciddi anlamda kilo vermekse bisiklet, düz yürüyüş yapmaktan daha faydalı olabilir. Karşılaştırmak gerekirse şu oranlar karşımıza çıkıyor: Saatte 25-30 km hızda bisiklet sürmek, bir saatte yaklaşık 850 kalori yakarken, saatte 6.5 km hızla yürüyen bir insan aynı sürede 350 kalori yakacaktır. Ancak egzersizin faydalarının kişiden kişiye değiştiği, ve ne olursa olsun, egzersiz yapmanın hiç egzersiz yapmamaktan faydalı olacağı unutulmamalıdır. .