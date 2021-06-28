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Bisiklet sporunun kalbi Sakarya'da atacak

Sakarya 2021'de Dünya Şampiyonu bisiklet sporcularını ağırlayacak

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Google News - Timeturk
28.06.2021 15:35:53
Bisiklet sporunun kalbi Sakarya'da atacak

Bisiklet şehri Sakarya'da temmuzdan ekime kadar gerçekleşecek uluslararası bisiklet yarışları düzenlenen lansman töreniyle tanıtıldı.

Yaz boyunca bisiklet heyecanı yarışlarla devam edecek; 30 Temmuz'da start alacak Sakarya MTB Cup'ın ardından UCI MTB Marathon Series 1 Ağustos'ta başlayacak. Sakarya'ya ekim ayında dünya şampiyonaları adeta akın edecek. 23-21 Ekim tarihlerinde BMX Dünya Kupası, 23-27 Ekim tarihlerinde Sakarya MTB Cup C1 kategorisi yarışmaları düzenlenecek. Gerçekleşen lansman törenleriyle şampiyonaların tanıtımı yapıldı.

Adapazarı'ndaki Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'ndeki lansman törenine Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Milletvekili ve dünyaca ünlü motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri, Dünya Bisiklet Birliği'nden temsilciler, milli bisikletçiler, bisiklet dernekleri ve çok sayıda bisikletsever katıldı. Törende ayrıca Bisiklet Mola Kıraathanesi'nin de açılışı gerçekleştirildi.

"Uluslararası şampiyonalara ev sahipliği yapıyoruz"

Başkan Yüce, törenin açılış konuşmasında dünyanın dört bir yanından bisiklet tutkunlarının Sakarya'da bir araya geldiklerini dile getirdi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'inin dünya standartlarında bisiklet parkuruna sahip olmasından gurur duyduklarını belirten Yüce, Sakarya'ya kazandırılan Bisiklet Mola Kıraathanesi'nin açılışıyla kente ekonomik ve sosyal fayda sağlamaya devam ettiklerini söyledi. "Şampiyonların tesisi Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası, Dağ Bisikleti Şampiyonası ve BMX Dünya Şampiyonası gibi uluslararası bisiklet yarışlarına ev sahipliliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Şehrimizin sokak ve caddelerini bir baştan bir başa bisiklet yollarıyla donatarak sağlıklı, çevre dostu ve ekonomik bir ulaşım ağı örüyoruz. Vatandaşlar entegre akıllı istasyonlarda bisiklet kiralayıp Sakarya'yı doyasıya gezebiliyorlar. 'Karadeniz'de Pedal Çevirelim' projesi kapsamında Sakarya'dan başlayarak Ukrayna, Bulgaristan, Romanya ve Gürcistan gibi ülkelere uzanacak bisiklet güzergahları üzerinde çalışıyoruz. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak kentimizde düzenleyeceğimiz bisiklet şampiyonları Sakarya'ya ayrı bir heyecan katıyor." diye sözlerine ekledi.
Başkan Yüce'nin yaptığı konuşmasının ardından, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı ise modern ve işlevsel bisiklet parkurlarıyla Sakarya'nın Türkiye'ye örnek teşkil ettiğini ifade ederek konuşmasını sürdürdü. Küçükbakırcı, bu alandaki çalışmaları nedeniyle Başkan Yüce'ye bisiklet sporunun yaygınlaşmasının önemine değinerek bisikletseverler adına teşekkür etti.

Bisikletçiler yeteneklerini sergiledi

Konuşmaların ardından tören bisiklet dünyası ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi Salcano Takımı tanıtım video gösterimleri yapıldı. Törenin devamında 2021 yarış programı hakkında teknik bilgilendirme yapıldı. BMX ve Extrem Show gösteri gruplarının bisiklet şovları seyircilerden beğeni topladı.

Dünya standartlarında BMX parkuru

55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun son etabının başlangıcına ev sahipliği yapmış Ayçiçeği Bisiklet Vadisi 180 dönümlük arazi üzerinde konumlanıyor; 4 kilometre uzunluğunda Cross-Country, bir adet Olimpik Cross-Country parkuruna, Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan Cyclocross parkuruna ve olimpiyat yarışlarının düzenlenebileceği dünya standartlarında BMX parkura sahip. Vadi, 55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun son etabının başlangıcına ev sahipliği yapmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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