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Bisiklet Sektörü Kendini Geliştiriyor
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Bisiklet Sektörü Kendini Geliştiriyor

Bisiklet sektöründeki gelişim her geçen yıl kendini daha fazla gösterirken, yılların ustası Sinan Deliormanlı, artan fiyatların sektörün ürünlerini geliştirmek için yaptığı Ar-Ge çalışmaları ve yükselen maliyetlerden kaynaklandığını söyledi

1 Saat Önce
2022-02-21 16:52:35
Bisiklet Sektörü Kendini Geliştiriyor

Deliormanlı, son yıllarda bisiklet sektörünün oldukça geliştiğini ve tamirinin de bununla birlikte daha da karmaşıklaşmasına sebep olduğunu belirtti. Bisiklet ustası Sinan Deliormanlı, eskiden motosiklet tamircilerinin ek iş olarak yaptığı bisiklet tamirinin artık bu şekilde yapılamayacak kadar meşakkatli bir iş olduğunu dile getirdi. Deliormanlı, bisiklet fiyatlarındaki artışın taleplerden bağımsız olarak sektörün gelişmesiyle bağlantılı olduğunu, bisiklete olan talebin ise pandemiyle birlikte artmaya devam ettiğini aktardı.

“Bisiklet sektörü son yıllarda inanılmaz ilerledi”

Motosiklet tamircisi olan babasının yanında yetişen ve şimdilerde bisiklet ustalığı yapan Sinan Deliormanlı, eskiden bisiklet tamirciliğinin neredeyse olmadığını anlattı. Deliormanlı, “Benim hatırladığım kadarıyla bundan ortalama 25 sene önce bisiklet tamircisi diye bir şey yoktu.

Motosiklet tamircileri, bisiklet tamirciliğini biraz ek iş gibi yapıyordu. Motosiklet tamiri yaparken, bisikletin patlamış lastiği, kopmuş teli gibi tamirler yapıyorlardı. Bisiklet sektörü ortalama 5-7 senedir inanılmaz ilerlemeye başladı. Şu anda eski motosiklet tamircileri, yeni üretilmiş bisikletlerin tamirini maalesef yapacak kapasitede değiller. Kendilerini o kadar geliştirdiklerini düşünmüyorum” dedi.

“Fiyat artışı sektörün kendini geliştirmesiyle doğru orantılı”

Vatandaşların talepleri doğrultusunda birçok sektörün yanı sıra bisiklet sektörünün de hız kesmeden kendini geliştirdiğini aktaran bisiklet ustası, üreticilerin her geçen yıl yeni modeller, tasarımlar ve fikirlerle faaliyet gösterdiğini söyledi.

Bisiklet fiyatlarındaki artışın pandemiyle birlikte vatandaşın bisiklete yönelmesiyle gerçekleşmediğini belirten Deliormanlı, “Geçen sene pandemiyle birlikte başlayan talep artışı ile bisiklet fiyatları artmadı. Bisikletlerin fiyat artışı talebin artışıyla ilgili değil, ithalatçının yük, sevk masrafları ve üreticinin kullandığı demir, çelik, alüminyum gibi malzemelerin fiyat artışından dolayı görülüyor. Bisiklet üreticileri tüketicinin rahat, keyifli, konforlu ve güvenli bir sürüş yapması için devamlı Ar-Ge çalışması yapıyor. Bunların devam edebilmesi için, tüketicinin talebini karşılayabilmeleri için o fiyat artışını yansıtmaları gerekiyor” diye konuştu. .

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