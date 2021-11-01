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‘Bisiklet Şehri Sakarya’ Kızılay Haftasını bisiklet sürerek kutladı

TIMETURK / BİSİKLET / ‘Bisiklet Şehri Sakarya’ Kızılay Haftasını bisiklet sürerek kutladı

‘Bisiklet Şehri Sakarya’ Kızılay Haftasını bisiklet sürerek kutladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Türk Kızılay Gönüllüleri’nin düzenlediği etkinlikte ‘Kızılay Haftası’ bisiklet turuyla kutlandı.

3 Saat Önce
2021-11-01 22:42:50
‘Bisiklet Şehri Sakarya’ Kızılay Haftasını bisiklet sürerek kutladı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Türk Kızılay gönüllüleri ile Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği üyelerinin katıldığı bisiklet etkinliği Demokrasi Meydanı'ndan başladı.

‘Kızılay Haftası'nı bisiklet sürerek kutladılar

1868'ten bu yana tüm dünyada faaliyetlerini sürdüren Türk Kızılayı'nın 153'üncü kuruluş yıl dönümünü etkinliğine bisikletleriyle gelen katılımcılar ‘Kızılay Haftası'nda pedal çevirdiler.

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Belediye Başkanı Ekrem Yüce de bisiklet turuna katıldı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, düzenlenen bisiklet turuyla ilgili yaptığı konuşmada, “ 'Bisiklet Şehri Sakarya'mızda bisikletseverler ve Kızılay gönüllülerinin düzenlediği bisiklet turuna katıldık. Bu vesileyle kurulduğu günden bu yana toplumsal dayanışmayı sağlamak, yoksul ve muhtaç insanlara yardım ulaştırmak için önemli görevler üstlenen ve Türk milletinin yardımseverliğinin bir tezahürü olan Türk Kızılayının 153. kuruluş yıl dönümünü kutlarım. İyi ki varsın Kızılay." İfadelerini kullandı.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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