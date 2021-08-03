Çevre dostu bisikletin kullanımının ve farkındalığının artırması için düzenlenen 'Bisiklet Şehri Konya' temalı fotoğraf yarışması başvuruları devam ediyor

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Bisiklet Şehri Konya' temalı fotoğraf yarışmasının başvuruları devam ediyor. 550 km bisiklet yollarına sahip bisiklet şehri Konya, sahip olduğu coğrafi özellikler bakımından bisikletlilerin ilk tercih ettiği iller arasında yer alıyor.



03 Haziran 2021'de başvuruları başlayan fotoğraf yarışmasında birinci 5.000 TL ödül alacak. İkinci 4.000 TL, üçüncü 3.000 TL alacak; mansiyon ödülü olarak da 1.000 TL verilecek yarışmanın son başvuru tarihi 20 Ağustos 2021. Yarışma sonuçları ise 04 Eylül 2021 tarihinde yayınlanacak.



KAYNAK: bisiklet.konya.bel.tr

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