BİSİKLET LİSANSI NASIL ÇIKARTILIR

Ülkemizde düzenlenen bisiklet yarışlarına bisiklet lisanssız katılabilmek mümkün değildir.

Ülkemizde düzenlenen bisiklet yarışlarına bisiklet lisanssız katılabilmek mümkün değildir. Lisanslı bir bisiklet sporcusu olabilmek için ilk olarak Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün (GSGM) öngördüğü Sporcu Lisansının alınması gereklidir. Bisiklet sporu bireysel katılım kabul ettiğinden lisansınızı ferdi lisans ya da bağlı bulunacağınız kulüp lisansı olarak çıkartabilirsiniz. Bunun için gerekli işlemler sırasıyla şu şekilde gerçekleştirilmelidir.

1.Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine (GSİM) güncel 2 adet vesikalık fotoğraf, Elektronik ortamda doldurulan Tescil fişi ile gidilmesi gerekmektedir.

2. Sporcu olmanın ilk şartı sağlıktır. Bu sebeple bir sağlık kurumundan (Devlet Hastahanesi, Sağlık Ocağı, Kulüp Doktoru vs.) sağlıklı olduğunuza dair doktor imzalı bir rapor almanız gerekmektedir.

3. T.C. Nüfus Cüzdanınız ile birlikte tekrar GSİM'ne giderek işlemleriniz için başvurunuzu tamamlayın. İl Müdürlüğünün çalışma planına göre aynı gün ya da aynı hafta içinde onaylı sporcu lisansınızı edinmiş olacaksınız

4.Lisanslar 1 yıl boyunca geçerliliklerini korur.

5.Her yıl 1 Ocak'tan itibaren sağlık kontrolünden sonra lisansların vizeleri yapılarak yenilenmelidir.

6. GSGM onaylı lisansınız ile Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun yarış takviminde bulunan ulusal tüm yarışmalara katılabilirsiniz

7. Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun Türkiye içinde düzenlediği uluslararası yarışmalara, Milli Takım düzeyindeki şampiyona ya da kulüp düzeyindeki diğer yurt dışı yarışmalara katılabilmek için ise “Uluslararası Bisiklet Birliği” UCI tarafından belirlenen kurallara uygun “Bisiklet Sporcusu Lisansı”nın elde edilmesi gerekmektedir.

8. “UCI Lisansı” olarak adlandırabileceğimiz bu lisansın verilmesi ulusal federasyonların yetkisindedir. Ülkemizde de Türkiye Bisiklet Federasyonu bu lisansı onaylayarak vermekte. Ancak bu lisansın elde edilmesinden önce gerçekleştirilmesi gereken ön koşul, TC Kanunlarına ve Bisiklet Federasyonu'nun bağlı bulunduğu “GSGM yönetmeliklerine” göre GSGM sporcu lisansına sahip olmaktır.

9. GSGM sporcu lisansınızı aldıktan sonra UCI lisansı almak için tek yapılması gereken şey 75 TL ücretin Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlığı Türkiye Vakıflar Bankası Demetevler Şubesi TR140001500158007312510463 nolu hesap numarasına yatırılması gerekmektedir.

Bundan sonra yapılacak işlem Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden çıkartılan lisansın bir örneği, banka dekontu, fotoğraf , adres ve telefon bilgilerini [email protected] adresine gönderilmesi yeterlidir.

Not: Uci lisansı yalnızca yurt içi dağ bisikleti C1,C2,C3 yarışlarında Büyük Erkek, Büyük Bayan, Genç Bayan, Genç Erkek kategorileNo rinde geçerlidir.

Kaynak: Türkiye Bisiklet Federasyonu

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