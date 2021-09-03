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Bisiklet Kullanıcıları Ne Zaman Mutlu Sona Ulaşacak

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları sitesinde bisiklet taşıma ile ilgili açıklama şöyle:

49 Dakika Önce
2021-09-03 22:23:11
Bisiklet Kullanıcıları Ne Zaman Mutlu Sona Ulaşacak

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları sitesinde bisiklet taşıma ile ilgili açıklama şöyle:

"YHT(Yeni Hızlı Tren)'lerde el bagajları için ayrılmış bölmeye sığabilecek ölçüde katlanabilir bisikletler, yolcu yanında küçük el bagajı olarak kabul edilerek yolcusu beraberinde ücretsiz taşınabilecek. YHT'lerde katlanamayan bisikletlerin taşınmasına kesinlikle izin verilmemektedir."

Bisikletli yolcu, yolcu başına sadece bir tane bisiklet taşıma hakkına sahip. TCDD'nin şehirler arası yolculuklarında yalnızca katlanır bisiklet taşınabiliyor. Çevre dostu bisikletlerle yolculuk yapmak isteyen bisiklet kullanıcıları, katlanır bisiklet dışında kullanılan bisiklet çeşitlerini yalnızca furgonlu trene alabiliyor. Fakat her tren furgonlu değil ve furgonlu vagonda bisikleti sökmek gerekiyor.

Bisiklet kullanıcılarının bu konuyla ilgili talepleri giderek çoğalmakta. TCDD hattındaki tüm şehirler arası trenlerde ekstra vagon ve bisiklet park yeri, bisiklet kullanıcılarının önerisi ve talebi haline geldi. Yurt dışında örnekleri bulunan vagon park yerlerinin ülkemizde de uygulanması bisiklet severlerin hayalidir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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