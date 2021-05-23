Bisiklet kadrosu nasıl olmalı?

Bisiklet alırken yapılan hatalardan biri de kadro boyuna dikkat etmemektir. Peki nelere dikkat etmeliyiz?

Bisiklet konforu ve maksimum performans için kadro boyu önemli bir konudur. Uygun kadro boyu belirlerken kullanılan en basit yöntem, seleden indiğinizde kadronun en üstü ile kasıklarınız arasındaki mesafenin 3-4 parmak olmasıdır. Bu standart kadro boyu için kabul gören bir ölçüdür.

Bisiklet ve sürüş amacınız kadro boyunu belirler.

Her bisikletin kendi özellikleri, sizin vücut özellikleriniz ve bisikleti hangi amaçla kullanacağınız kadro boyunu etkiler.

Çoğu markanın üretici sayfasında ölçü tablolarını görebilir ve buna uygun seçim yapabilirsiniz.

Bisiklet kadro boyu her ne kadar kişiye göre değişse de bisikletin türü ve kullanım amacı da doğru ölçüyü bulmakta önemlidir.

Örneğin yol bisikleti türünde küçük kadro tavsiye edilirken, gezinti/tur bisikletlerinde üst sınırda kadro boyu tavsiye edilir.

Bisiklet sürmeye yeni başlayan ya da kadro boyunu önemsemeyen sürücüler kadro boyuna dikkat etmelidir. Hem performansı etkiler hem de sakatlanmanıza -bel,boyun ağrısı vs.- sebep olabilir.

Pedallayın, sağlıklı kalın!

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.