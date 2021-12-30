Bisiklet İnsan Hayatını Nasıl Değiştiriyor?

Ulaşımı kolaylaştırmak ve spor amaçlı tercih edilen araçlardan biri de kuşkusuz bisiklet olmaktadır. İnsan gücü ile kullanılan ve uzun yollar kat edilebilen bu ulaşım aracı günümüzde de oldukça tercih edilmektedir. Peki, bisikletin insan hayatında meydana getirdiği değişiklikler neler olmuştur?

Ulaşımı kolaylaştırmak ve spor amaçlı tercih edilen araçlardan biri de kuşkusuz bisiklet olmaktadır. İnsan gücü ile kullanılan ve uzun yollar kat edilebilen bu ulaşım aracı günümüzde de oldukça tercih edilmektedir. Peki, bisikletin insan hayatında meydana getirdiği değişiklikler neler olmuştur?

Bisiklet ve insan hayatının değişimi konusunda en belirgin özellik elbette sağlıktır. İnsan gücü ile çalışan bisiklet, sporun yaygınlaşması, sağlığın korunması ve bununla birlikte insanlar daha sağlıklı bir ulaşım imkanı bulmuştur. Bisiklet sürmek insanı motive eden durumlardan biri olduğu için psikolojik açıdan da sağlığa yararlı olmuştur. Ulaşım açısından da insanlar gitmek istedikleri yerlere daha kısa sürelerde gitme olanağı sağlamıştır.

BİSİKLETİN İNSAN HAYATINDA MEYDANA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER NELER OLMUŞTUR?

*İnsanlar daha az enerji harcayarak daha çok mesafe gidebiliyorlar.

*Bisikletin bulunuşu motorlu araçların geliştirilmesine yardımcı olmuştur.

*Enerji harcayarak sağlıklı kalmayı sağlamaktadır.

*Eğlence amaçlı kullanılan araç haline gelmiştir.

*Mekanik tekniğin gelişmesine yardımcı olmuştur.

*Yeni iş sahaları ortaya çıkmıştır.

*Bisiklet yollarının yapılmasına neden olmuştur.

*Bisiklet parçalarının üretilmesi için sanayilerin oluşmasını sağlamıştır.

*Spor yapmak için iyi bir egzersiz aracı haline gelmiştir.

Bisiklet sağlık için çok önemli bir araçtır. Ulaşımdan önce elbette sağlık gelmektedir. İnsan sağlığının korunması için bisikletler dünya genelinde teşvik edilecektir. Bisikletin gelecekte uğrayabileceği değişiklikler arasında elektrikli bisikletlerin kullanımının yaygınlaşması da vardır. Bisiklette zincirli sistemin kaldırılması, sürüş keyfi açısında frenleme, hız, tasarım alanlarında daha modern bir hale getirilebilir. Ayrıca bisikletlerin yük taşıma konusunda bagaj sistemi gibi geliştirmeler yapılabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.