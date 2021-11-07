Bisiklet İnisiyitafi Ekibi Yolculuğun 5.Gününde

‘10 Kasım Ata’ya Saygı’ etkinliği kapsamında bisikletleriyle Ankara’ya doğru yolculuk yapan bisiklet ekibi, Eskişehir’den Sivrihisar’a doğru pedallamaya devam ediyor.

Tuzla Belediyesi, Bisiklet İnisiyatifi ve Hydra Grubun ortaklaşa düzenlediği ‘10 Kasım Ata'ya Saygı' bisiklet etkinliğinin beşinci gün durağı Eskişehir oldu.

Dün Bozüyük'ü geride bırakan bisiklet sürücüleri, etkinliğin beşinci gününde Eskişehir Tren Garı'na ayak bastı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadelenin en zorlu zamanlarında sıklıkla seyahat ettiği, stratejik açıdan da büyük bir öneme sahip olan Eskişehir Tren Garı'nı ziyaret eden bisiklet ekibi burada Tarihi lokomotifin önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ata'nın önemli görüşmelerini yaptığı ve kritik kararların alındığı yerlere temas eden bisikletliler, burada düzenlenen etkinliklerin ardından Sivrihisar'a doğru pedallamaya devam etti.

3 Kasım'da Tuzla'dan yola çıkan bisiklet sürücüleri, etkinliğin beşinci gününde geride bıraktıkları 200 kilometrenin ardından aynı coşku ve istekle Ata'nın huzuruna doğru ilerliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.