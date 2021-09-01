Bisiklet İnisiyatifi Tekirdağ Temsilcisi Murat Saka Eğitimlere Devam Ediyor

Adım Murat Saka, 1976 Tekirdağ doğumluyum. Veteriner Hekimim.

Adım Murat Saka, 1976 Tekirdağ doğumluyum. Veteriner Hekimim. Uzun yıllar ilaç firmalarında satış pazarlama departmanlarında çalıştım. Bisiklet hayatımda hep vardı, 2008 yılından itibaren ise dağlara bisiklet ile gitmeye ve kamp yapmaya başlayınca hayatımın odağı haline geldi.

Bisiklet inisiyatifini, Facebook reklamlarından öğrendim, Zoom toplantısına katılıp bilgi alarak, katılmaya karar verdim.

İnisiyatifin parçası olmak benim için önemli. Geçmiş yıllarda il bazında bisiklet derneklerinde ve topluluklarında aktif olarak bulundum. Tekirdağ'da ki ilk topluluğun kurucu üyesiyim. Bu toplulukların zamanla amacından uzaklaştığını gördüm. İnisiyatifin içinde olarak bisiklet kullanımının basit, ulaşılabilir olması, bisiklet bilincinin gelişmesi ve ulaşımda bisiklet kullanımının gelişmiş ülkeler düzeyine gelmesi için çaba sarf etmek istiyorum.

Bisiklet eğitimleri benim için zorlu başladı. İlk öğrencim dokuz yaşında ilgisiz bir erkek çocuk idi. Zorlu bir sürecin ardından öğrencim bisiklet sürmeyi öğrenir iken benimde eğitmenliğim hızla gelişti. Sonra ki eğitimlerde hiç zorlanmadım dersem yalan söylemem. Tekirdağ sahilinde, eğitim yaptığımız alandaki kauçuk pistin öğrencilere cesaret verdiğini gözlemledim. Katlanabilir bisiklet ile eğitim veriyorum, bu da işi kolaylaştırıyor, herkese tavsiye ederim.

Bundan sonrası için dileğim, Bisiklet turizmi üzerine çalışma yapmak. Tekirdağ il bazında bu konuda pek şanslı değil. Ama bunun aşılabileceğini düşünüyorum. Özellikle Ganos Dağları ve dağın sahil şeridindeki eski Rum köyleri (Naip, Uçmakdere, Hoşköy, Güzelköy, Mürefte) gezilip görülmeye değer yerler. Şimdiden buralar ile ilgili rota çalışmaları yapmaya başladım.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.