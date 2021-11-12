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TIMETURK / BİSİKLET / BİSİKLET İNİSİYATİFİ SAAT 9’U 5 GEÇE ANITKABİR’DE ATA’NIN HUZURUNDA OLDU

BİSİKLET İNİSİYATİFİ SAAT 9’U 5 GEÇE ANITKABİR’DE ATA’NIN HUZURUNDA OLDU

‘10 Kasım Ata’ya Saygı’ bisiklet etkinliğinin son gün etabı, Ankara Anıtkabir’de sona erdi. 3 Kasım’da Tuzla’dan yola çıkan Bisiklet İnisiyatifi ekibi, 8 gün boyunca Ankara’ya doğru pedalladı. 8 günlük etabı tüm zorluklara rağmen tamamlayan bisiklet ekibi, saat 9’u 5 geçe Anıtkabir’de, Ata’nın huzurunda hazır bulundu.

2 Saat Önce
2021-11-12 13:11:21
BİSİKLET İNİSİYATİFİ SAAT 9’U 5 GEÇE ANITKABİR’DE ATA’NIN HUZURUNDA OLDU

bisiklet-inisiyatifi-10-Kasim-Ankara-Anitkabir123

Tuzla Belediyesi, Bisiklet İnisiyatifi ve Hydra Grubun ortaklaşa düzenlediği ‘10 Kasım Ata'ya Saygı' bisiklet etkinliği Anıtkabir'de sona erdi.

Sırasıyla Tuzla, Yalova, Bursa, Bozüyük, Eskişehir, Sivrihisar, Polatlı, Ankara güzergahlarında 8 gün süren etkinlik, tüm zorluklara ve aksaklıklara rağmen Anıtkabir yoluna kadar devam etti.

Anitkabir-Ataya-Saygi-Etkinligi (2)

3 Kasım'da İstanbul'dan bisikletleriyle yola çıkan Bisiklet İnisiyatifi ekibi, Tuzla'da düzenlenen törende, Ata'nın kabrine bırakmak üzere aldıkları Türk Bayrağı'nı, 10 Kasım'da Anıtkabir'e teslim etti.

bisiklet-inisiyatifi-10Kasim-Ankara-Anitkabir

Kilometrelerce yolu 8 günde tamamlamak üzere yola çıkan ekipte, bazı etaplarda zorlandığı için yolu yarıda bırakmak zorunda kalan 2 bisiklet sürücüsü oldu.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e, tüm gazi ve şehitlerimize olan vefa borcunu ödemek için tüm zorluklara rağmen yola çıkan ve etapları tamamlayan bisikletliler ise, Anıtkabir'e varmış olmanın verdiği gururla, 10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe Ata'nın huzurunda hazır bulundu.

Anitkabir-Ata-ya-Saygi-bisiklet-etkinligi

Ankara-Anitkabir-Bisiklet-İnisiyatifi

Anitkabir-Ataya-Saygi-Bisiklet-Etkinligi

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Anitkabir-Ataya-Saygi-etkinligi

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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