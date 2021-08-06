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Bisiklet İnisiyatifi Projelerine Devam Ediyor
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TIMETURK / BİSİKLET / Bisiklet İnisiyatifi Projelerine Devam Ediyor

Bisiklet İnisiyatifi Projelerine Devam Ediyor

Bisiklet İnisiyatifi, 'Hobini İşe Çevir' kapsamında sürdürülen bisiklet eğitimlerinde bünyesine kattığı eğitmenlerle sürüş eğitimleri gerçekleştiriyor. Bisiklet İnisiyatifi katılacak yeni eğitmenleri toplulukta görev almaya davet ediyor.

38 Dakika Önce
2021-08-06 20:10:51
Bisiklet İnisiyatifi Projelerine Devam Ediyor

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Bisiklet İnisiyatifi, bisiklet temel ve ileri sürüş eğitimleriyle herkesin güvenli bisiklet kullanabilmelerini sağlıyor. Ulaşımda bisikletin yerini artırmak ve koşulları iyileştirmek adına yerel yönetimlerle işbirliği içinde topluluk olarak faaliyet gösteriyor. Bisiklet eğitimleri vererek il ve ilçelerdeki bisikletli sayısını artırarak farkındalık yaratmanın yanında, bisiklet turizmine katkı sağlamak adına planlanan projelerin hayata geçmesi için çalışıyor.

Her yaştan bisiklet sürmeye hasret kalan bireyin bisikletli ulaşımda aktif olmasını sağlamak, ulaşımdaki güvenli sürüşlerine destek olmak ve planlanan projelerin tüm ülke çapında hayata geçmesine çabalıyor.

Bisiklet eğitimleri, turizm çalışmaları ve diğer projeler hakkında bilgi almak için 'Bisiklet İnisiyatifi' internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

https://www.bisikletinisiyatifi.com/

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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