Bisiklet İnisiyatifi’nin 5.gün ziyareti Zaimağa Konağı oldu

‘10 Kasım Ata’ya Saygı’ etkinliği kapsamında, Anıtkabir’e doğru 5 gündür kilometrelerce yolu bisikletleriyle pedallayan sürücüler, Sivrihisar’da bulunan Zaimağa Konağını ziyaret etti. Atatürk’ün Kurtuluş savaşı sırasında önemli kararlar aldığı konağı gezen bisiklet ekibi duygusal anlar yaşadı.

Tuzla Belediyesi, Bisiklet İnisiyatifi ve Hydra Grubun ortaklaşa düzenlediği ‘10 Kasım Ata'ya Saygı' bisiklet etkinliği tüm coşkusuyla devam ediyor.

3 Kasım'da Tuzla'dan yola çıkan Bisiklet İnisiyatifi ekibi, yolculuğunun beşinci gününü Sivhisar'da tamamladı.

Gittikleri şehirlerde Mustafa Kemal Atatürk'ün konakladığı ve ülkenin kaderini belirleyen önemli kararların alındığı yerleri ziyaret eden bisiklet ekibinin bu defaki durağı, Zaimağa Konağı oldu.

Atatürk'ün ve İsmet Paşa'nın savaşa dair kritik görüşmelerini yaptığı ve Ankara dışında gerçekleşen ilk Bakanlar Kurulu toplantısının bu konakta yapılması nedeniyle büyük bir öneme sahip olan Zaimağa Konağı'na yapılan ziyaret duygusal anlara sahne oldu.

Buradaki ziyaretin ardından Sivrihisar'dan ayrılmak üzere yola çıkan ekip, Polatlı'ya doğru pedallamaya devam ediyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.