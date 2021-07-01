Bisiklet İnisiyatifi Nedir? Ne Değildir? Ne Yapıyoruz? Amacımız Ne?

Bisiklet İnisiyatifi Manifestosu!

Manifestomuz ile "Bisiklet İnisiyatifi"nin oluşum öncesinde bisiklet alanında neler yapıldığını ve bu sürece nasıl gelindiğinin hikayesini anlatmaya çalıştık.

"Bisiklet İnisiyatifi" bir zorunluluk olarak doğdu

Bu oluşumu zorlayanlar kendi görevlerinin gereğini yapmayan idarecilerden tutun; bisiklet işinden para kazanan firmalar, göstermelik etkinliklerde bol bol fotoğraf çektirmekten başka icraatları olmayan gruplar/STK'lar, hiçbir sonuca ulaşmaması gayretiyle kendi aralarında paslaştıkları AB projeleri/Kalkınma Ajansı destekleri alanlar, bu ülkenin gerçek sorunlarını inadına görmezden gelen medya kuruluşları, insanların sağlık, spor, ulaşım, ekonomi, yaşanabilir çevre gibi gerçek ihtiyaçlarına çözüm bulmaya niyeti olmayanlar, vs. sayesinde biraraya geldik.

Önce hayret ettik;

Bisiklet herkesin hayatının bir köşesinde mutlaka yeri olan basit bir araçtır. Çocukların gelişimine katkısı olan, gençlerin spor yapmasını sağlayan, yetişkinler için ekonomik ulaşım aracı, çevreye zarar vermeyen, fosil yakıt gerektirmeyen, eğlenceli, modern şehirlerin göstergesi ve daha birçok faydası olan bisiklet neden idareciler tarafından görülmüyor diye...

Aynı dili konuşmak;

Bisikletin, insana ve topluma kazandırdıkları, ekonomik ve çevreci ulaşımda ki avantajları, sağlık için faydaları, vs... konusunda o kadar fazla bilgi var ki; bunları tekrar tekrar anlatmak gerekmiyor artık. Çok da uzağa gitmeye gerek yok kendi yakınlarımız bile bizi anlamadı. Zaten bizde anlatmayı bıraktık !

Aynı dili konuşan bisiklet kullanıcıları ile bir platformda buluştuk. Bunun adına da Bisiklet İnisiyatifi dedik.

İnisiyatif

İnisiyatif kelime manası Türk Dil Kurumunda; "Gerekli kararları almayı bilen kişinin niteliği." olarak belirtiliyor.

Artık konuşmayı bıraktık, harekete geçtik

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Dengede kalmamız için hareket etmemiz gerekiyor; hem bisiklet üstünde hem de hayatta...



Bisikletle birlikte kendi gücümüzü keşfettik.



Hayallerinin peşinden koşanlarla biraraya gelerek bir rüyayı büyütmek istedik.



Hayalimizi gerçekleştirmek için de yanımıza sadece pedaldan gelen gücümüzü aldık.



Bisikletle yolculuğun zor olduğunu biliyoruz; zaten "kolay"ı da kolay olduğu için eledik.



Aslolan yolda olmaktır; bir yere varmak, dünyayı kurtarmak gibi bir niyetimiz yok...



Yolu bitirmeyi kendine hedef olarak seçmiş olan insana inat, yolda olma derdimiz var. Bıraktık, herkes her yere yetişmeye çalışsın.



Tüketim alışkanlıklarıyla hızlı olduğunu düşünenlere inat, biz yavaş ve dingin akan bir hayatı seçtik.



Kalabalıklar arasında yaşayan ve yalnız olduğunun farkına varmayan insan, doğada ilk günkü kadar çıplak, Fakat masum değil!



Sonradan edindiği alışkanlık, statü ve bedenini örten elbiselerin aslında ruhunu örttüğünün farkında değil!



Doğayı en çok savunanların, onu en çok kirletenler olduğunu biliyoruz.



Doğayı organize etmek için hevesli olanlara inat, biz doğanın içinde ve kendisi olmaya aday olduk, doğadan yana tavır aldık.







Daha fazla bilgi için;

www.bisikletinisiyatifi.com







Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.