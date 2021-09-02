Bisiklet İnisiyatifi Manavgat Temsilcisi Kadir Macit İle Eğitimler Hızla Devam Ediyor

Havaların serinlemesiyle Manavgat'ta bisiklet eğitimleri hızlanıyor.

Aslen Erzurumluyum, Antalya Manavgat'ta yaşıyorum. Anadolu Üniversitesi İngilizce öğretmenliğini bitirdim.

Özel arabamın sık sık arıza yapmasından dolayı bisiklet alma fikri, ekonomik ve sportif olması yönünden aklıma yattı ve bir yıldır bisikletle işe gidip geliyorum.

Bisiklet inisiyatifi'ni Facebook'ta gördüm ve bana uyduğu için hemen başvurdum.

İnisiyatifin bir parçası olmak beni çok etkiledi. Cengiz hoca ve Nesrin hanım sayesinde bisikletin sadece bisikletten ibaret olmadığını , daha başka neler yapılabildigini gördüm. Türkiye'nin bir çok yerinden aynı amacı taşıyan arkadaşlarla tanışmış olduk. İnisiyatif sayesinde bisiklete binmekten korkan, denge sorunu yaşayan insanlara yardımcı olarak onların da bu mutluluğa ortak olmalarını sağladık.

Bulunduğum bölgede havaların serinlemesi ile eğitimlere talep artmaya başladı. Bizim için Bisiklet eğitimleri bu işin küçük bir parçası olabilir ama bisiklet eğitimi alanlar için çok önemli bir girişim. Bisiklet eğitimleri ileri sürüş eğitimleriyle, kamplarla ve deneyim turlarıyla daha da gelişerek devam ediyor. Bisikletle beraber birçok aktivite yapılınca insanlar hevesleniyor. Stresli şehir hayatından bunalıp kendilerini doğaya atmak istiyorlar. Ben şimdiden öncü olan hocalarımıza, ekip arkadaşlarıma ve bisiklet kullanmaya yeni başlayanlara mutluluklar diliyorum.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.