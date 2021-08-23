Bisiklet İnisiyatifi Kayseri'de Bisiklet Turizmi İçin Rota Ağını Çıkardı

Bisiklet inisiyatifi ekibi, bisiklet turizm ağ rotasını çıkarmak için Kayseri’de idi.

Bisiklet inisiyatifi ekibi, bisiklet turizm ağ rotasını çıkarmak için Kayseri'de idi. Kayseri İl Kültür Turizm Müdürlüğü Enformasyon biriminde danışma memuru olan Mustafa Olgun rehberliğinde bölgede keşifler yapıldı. Farklı şehirlerden gelen İnisiyatif ekibi üyeleri bölgeyi bisikletle gezme imkanı buldu. Kayseri'den Kapadokya bölgesine bağlantılı parkurlardan bir tanesi Soğanlı'dan başlıyor. Dünyanın en güzel iki yeraltı şehrinden birisi olan Derinkuyu ve Kaymaklı yeraltı şehirleri ile parkur devam ediyor. Yaklaşık 30-35 kilometre sonra bölgenin en güzel yerleşim alanlarından bir tanesi olan Uçhisar bizi karşılıyor. Uçhisar'dan inerken Göreme'yi panoramik olarak seyrediyoruz. Dileyen Göreme'de balon turu yapabilirken isteyenler bölgesel tura devam edebilir.

Başka bir bisiklet rotası ise Erciyes'ten başlayarak Develi ve Yahyalı bölgesini kapsıyor. 45 kilometrelik bir gezinin ardından yol Zamantı Irmağı'na uzanıyor. Zamantı Irmağı muhteşem manzarası ile görsel şölen sunuyor. Irmaktan ormanlara devam ederek Kapuzbaşı şelalesine ilerleyebilir, bungalov evlerde konaklayarak yöresel yemekler yiyebilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.