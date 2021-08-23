DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Polisin durdurduğu araçta 50 kaçak göçmen yakalandı
Zonguldak’ta bölgenin en eski yerleşim yeri ortaya çıktı
Pentagon: Taliban ile ortak devriye yapmıyoruz
Pentagon’dan ‘Taliban’ açıklaması… ‘Yakın iletişim halindeyiz’
İngiliz basını Türkiye’den özür diledi
Gökhan Gönül’den Can Gönül açıklaması
Esnaf ve KOBİ'lere ekonomik öneriler
Rusya lideri Putin ile Ürdün Kralı 2. Abdullah görüştü
Güney Kore: ABD, ülkemizdeki askeri üslerine Afganistan'dan tahliye edilenleri yerleştirmek istiyor
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları heyecanı başlıyor
Bisiklet İnisiyatifi Kayseri'de Bisiklet Turizmi İçin Rota Ağını Çıkardı
ABD Afganistan tahliyesini sürdürüyor… 30 bini aştı
İkinci öğretim üniversite harçları ne kadar? 2021-2022 MYO ve fakülte öğrenim ücretleri ne kadar?
ANALİZ: Afganistan ve Çin'in Kuşak ve Yol Projesi
Bakan Akar'dan ''iltica başvuru merkezi'' iddialarına yanıt

TIMETURK / BİSİKLET / Bisiklet İnisiyatifi Kayseri'de Bisiklet Turizmi İçin Rota Ağını Çıkardı

Bisiklet İnisiyatifi Kayseri'de Bisiklet Turizmi İçin Rota Ağını Çıkardı

Bisiklet inisiyatifi ekibi, bisiklet turizm ağ rotasını çıkarmak için Kayseri’de idi.

45 Dakika Önce
2021-08-23 19:00:02
Bisiklet İnisiyatifi Kayseri'de Bisiklet Turizmi İçin Rota Ağını Çıkardı

Bisiklet inisiyatifi ekibi, bisiklet turizm ağ rotasını çıkarmak için Kayseri'de idi. Kayseri İl Kültür Turizm Müdürlüğü Enformasyon biriminde danışma memuru olan Mustafa Olgun rehberliğinde bölgede keşifler yapıldı. Farklı şehirlerden gelen İnisiyatif ekibi üyeleri bölgeyi bisikletle gezme imkanı buldu. Kayseri'den Kapadokya bölgesine bağlantılı parkurlardan bir tanesi Soğanlı'dan başlıyor. Dünyanın en güzel iki yeraltı şehrinden birisi olan Derinkuyu ve Kaymaklı yeraltı şehirleri ile parkur devam ediyor. Yaklaşık 30-35 kilometre sonra bölgenin en güzel yerleşim alanlarından bir tanesi olan Uçhisar bizi karşılıyor. Uçhisar'dan inerken Göreme'yi panoramik olarak seyrediyoruz. Dileyen Göreme'de balon turu yapabilirken isteyenler bölgesel tura devam edebilir.

Başka bir bisiklet rotası ise Erciyes'ten başlayarak Develi ve Yahyalı bölgesini kapsıyor. 45 kilometrelik bir gezinin ardından yol Zamantı Irmağı'na uzanıyor. Zamantı Irmağı muhteşem manzarası ile görsel şölen sunuyor. Irmaktan ormanlara devam ederek Kapuzbaşı şelalesine ilerleyebilir, bungalov evlerde konaklayarak yöresel yemekler yiyebilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş