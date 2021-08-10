Bisiklet İnisiyatifi İzmir Urla'da Pedallıyor

Bisiklet eğitimlerinde Sema Tuzcu Angun, İzmir Urla ilçesinde pedallamak isteyen öğrencilerini ağırlıyor.

Bisiklet eğitimlerine Urla'dan katılan Sema bir sosyolog. Topluluğun faaliyetlerine zamanında İstanbul'dan katılıyordu. Urla'da bisiklet eğitimlerine kaldığı yerden devam ederek öğrencileriyle buluşmaya devam ediyor. Urla'daki eğitim süreçlerinden bahsederek Bisiklet İnisiyatifi hakkında düşüncelerini dile getirdi:

“Bisiklet İnisiyatifi ile tanışmam 6 yıl önce olmuştu. Bisiklet sürüş eğitimlerinden sorumluydum. Kadıköy'de bir vakıfta sosyolog olarak görev alırken, internet üzerinden 'Hobini İşe Çevir' ilanına denk geldim. Bu çağrıya sessiz kalamadım. Kısa sürede eğitimlerimi aldıktan sonra eğitmen oldum." diyor.

Bisikletin hayatındaki yerinden ve eğitimlerin kendisine kazandırdıklarından bahsederek sözlerine şu şekilde devam etti: "Çalıştığım vakıfta dezavantajlı kadınlar ve çocuklarla ilgili farklı Avrupa projelerinde yer alıyordum. Her hafta cezaevi ve gençlik merkezlerinin ziyaretleri oluyordu. Hızlı akan ve duygusal anlamda yorucu bir çalışma şekline girmiştim. Çalışma hayatımın yoğunluğu sebebiyle daha çok kendime vakit ayırmayı tercih ederek Üsküdar'da su kabağı işlemeceliği atölyesi açtım. Kurumsal firmalarla atölye çalışmaları yaptık ve hızla işi geliştirdik. Bu girişimin beni sakinleştirdiğini ve iş yaşamımla özel yaşamım arasında bir denge kurabilmemi sağladığını gördükçe bireysel atılımlarıma bisiklet eğitimlerini de katma kararı aldım.”

“Bisikletin en keyifli sporlardan biri olduğunu düşünüyorum. Ulaşımda kolaylık sağladığından yaşadığım ilçede aktif olarak kullanıyorum; şehir içinde birçok işinizi hızlı bir şekilde bisikletle halledebiliyorsunuz"

Bisiklet İnisiyatifi Topluluğuna dair düşüncelerini de şu şekilde dile getirdi: “İnisiyatif Topluluğunun bisikletin yanı sıra başka amaçları da olduğunu düşünüyorum. Hareket etmek isteyen ama daha sakin yaşamayı tercih edenleri, hayallerini gerçekleştirmek isteyenleri, aynı zamanda yeryüzünü ve diğer canlıları düşünerek zor olanı tercih edebilenleri ve yolda olmayı sevenleri biraraya getiriyor. Eğitim harici altı yıl kadar önce İnisiyatif tarafından mahalle oyunları başlatılmıştı. Eğitimdekilerle Balat'a gidip çocuklarla sokakta istop, saklambaç, ip atlama gibi oyunlar oynardık. Ben de kızım doğduktan sonra mahalle kültürünü tanıtıp, doğaya daha yakın olmasını sağlayarak büyütebilmek için Urla'ya yerleştim. Yerleştikten sonra tekrar İnisiyatif'e ulaşarak eğitimlere Urla'da devam ediyorum.”

“Urla'da bisiklet eğitimlerine sandığımdan daha fazla taleple başladık. Kadıköy'de eğitimlerime katılanlar 50 yaş üstü ve çocuklardı. Hiç erkek katılımcım olmadı. Toplum bilimi açısından bu gözlemler bana çok şey kattı ve katmaya da devam ediyor. Tanıdığım erkeklerden bisiklet sürmeyi bilmeyen yok diyebilirim. Eski dönemlerde bisiklet kadınlardan ziyade erkekler açısından çok daha ulaşılabilir bir durumdaydı. Hatta bazı bölgelerdeki kadınların çevresel baskılardan dolayı bisiklet sürmeyi öğrenme isteklerinden vazgeçebildiklerini gördük. Toplum ve kültürü anlamak açısından her biri yeni bir öykü demek. Tüm kadınlarla tanışmaktan, cesaretlerini görmekten mutluluk duydum. Bana çok şey kattılar.” dedi.

“Bisiklet sürüş eğitimleri tekniklerle ilerliyor. Yürüyebilen, denge sahibi her insan zamanla amacını ulaşabiliyor. Önemli olan hususlardan biri duygu yönetimi oluyor diyebilirim. Çocuklara göre yetişkinler yaşanmışlıkların ve olumsuz deneyimlerin oluşturduğu önyargılı düşüncelerden dolayı öğrenmeye daha kapalı olabiliyorlar. Duyguları konuşmak ve korkuları yenmek üzerinde en çok çalıştığımız şey oluyor. Eğitimlerimde çoğunlukla ikinci dersin sonunda pedallama gerçekleşiyor. Ancak bu bir yarış değil. Önemli olan zamandan ziyade amaca ulaşmayı; bisikleti hayatınıza kazandırıp bu devrimi gerçekleştirebilmeyi istemektir.” ifadelerinde bulundu.

“Urla'da kadın-erkek tüm bireylerin her çeşit aracı kullandıklarını görebilirsiniz. Fakat genele baktığımızda bisikletli sayısının az olduğunu gözlemliyorum. Bazı bisiklet derneklerinin yaptığı turlar olduğunda sayımız artıyor. Yaşadığım bu sahil kasabasında motorlu taşıtları daha az tercih edip, zamanla insanların daha fazla bisikleti tercih edeceğini ve bisiklet turizminin de buna katkı sağlayacağını düşünüyorum.” dedi.

“İnsanların yeni heyecanlarına ve deneyimlerine tanıklık etmek ve yol göstererek buna katkıda bulunmak; bir sözle ve küçük bir dokunuşla da olsa devam etmeleri konusunda destek olmak çok severek yaptığım bir şey. Bisiklet İnisiyatifi Topluluğuyla birlikte olmaktan çok memnunum.” diyerek sözlerini noktaladı.

İzmir Bisiklet Eğitimleri İçin:

https://www.bisikletinisiyatifi.com/izmir-bisiklet

Daha Fazla Bilgi İçin:

https://www.bisikletinisiyatifi.com

Haber ve Röportaj: Gökçe ÖZKONUK

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.