Bisiklet İnisiyatifi İzmir'de eğitimlerine devam ediyor.

Havaların serinlemesiyle beraber bisiklet eğitimlerine ilgi bir hayli arttı.

Sonbahara girdiğimiz bugünlerde bisikletiniz ile sahilde bir tur attınız mı?

Yoksa orman yollarında sürmeyi mi seviyorsunuz?

Bisiklet sürememenin eksikliğini mi yaşıyorsunuz?

Bisiklet İnisiyatifi İzmir temsilcilerinden Mustafa Halid Anlıaçık doğup büyüdüğü şehirde derslerine devam ediyor. Dört ayda yüzün üzerinde kişiye bisiklet sürmeyi öğretti. Artık İzmir'in sahillerinde dilediklerince pedallıyorlar...

Bisiklet İnisiyatifi projesini internette dolaşırken gördüğünü, aktif bir bisiklet kullanıcısı olarak çok sevindiğini söyledi. Neden Bisiklet İnisiyatifi diye sorduk?

Mustafa Halid:

"Bisiklet eğitmenliğine kendimden ziyade eşim için başvurmuştum sonrasında ben de projeye dahil oldum. İnsanlara bisiklet sürmeyi öğretmek ve ilk kez pedalı çevirmelerine şahit olmak istiyordum. Hem sevdiğim bir hobi hem de vaktimin bana kalacak olması bu işi daha cazip hale getiriyordu.

Bu işe başladığım için çok memnunum. Acaba insanların bisiklet derslerine ihtiyacı olur mu diye düşünüyordum. Ama şu an derslere yetişmekte zorlanıyoruz diyebilirim. En kısa zamanda çalıştığım mesleği bırakıp sadece bisiklet eğitimlerine odaklandım. Bisiklet derslerinin en güzel yanı, insanların korkularını yendikleri anlara şahit olmak. "Ben yapamam" "Dengede duramıyorum" "Korkuyorum" diyen öğrencilerin kısa zamanda pedalladığını görmek gerçekten insanı duygulandırıyor. Buradan bisiklet sürmek isteyenlere de bir sözüm var, daha ne kadar ertelemeyi düşünüyorsunuz? " dedi.

Bisiklet İnisiyatifi nedir?

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.