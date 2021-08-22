Bisiklet İnisiyatifi ile Kayseri Erciyes AŞ İş Birliği

Bisiklet inisiyatifi ekibi bisiklet turizmini geliştirmek için Kayseri Erciyes AŞ ile bir organizasyon gerçekleştirdi.

Bisiklet inisiyatifi ekibi bisiklet turizmini geliştirmek için Kayseri Erciyes AŞ ile bir organizasyon gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesine bağlı Kayseri Erciyes AŞ ile görüşmeler yapan bisiklet inisiyatifi ekibi, bisiklet turizmini de ekleyerek yerli ve yabancı turistlere seçenek sunuyor. Bisiklet İnisiyatifi ekibi bu faaliyeti ile Türkiye'de bisiklete dair farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Ekip, dört gün boyunca bölgede bisiklet rotaları oluşturdu.

Kayseri Erciyes AŞ, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 2005 yılında master projeyle başladı. 26 milyon metrekare alanı himayesine alan Belediye, Erciyes Kayak Merkezi bünyesinde 19 adet mekanik tesis, 34 farklı pist ve 102 kilometrelik kayak pisti barındırıyor. İlk sezonu 2011 yılında gerçekleştirdi. Dört ana kapıyla birbirine bağlanan pistlerde karayolunu kullanmadan ilçeler arasında kayarak geçiş yapılabiliyor.

Bunun dışında yaz aylarında bike fat, downhill etkinlikleri de düzenleyen Kayseri Erciyes AŞ uluslar arası yarışlara da ev sahibi yapıyor. Futbol, yüzme gibi sporlara antrenman için yer veren Kayseri Erciyes AŞ yüksek irtifa kamp alanı sağlıyor. 2017 yılından itibaren bisiklet takımları yüksek irtifa kampında antrenmanlar yapmaya başladı. Her yıl kırka yakın takım ve bine yakın sporcu ağırlayan tesis son iki yılda en çok bisiklet yarışı yapılan yerlerden birisi oldu. Bir ilke imza atarak uluslararası downhill bisiklet yarışı yapıldı. Bisiklet inisiyatifi ekibi ile birlikte hareket eden Kayseri Erciyes AŞ bundan sonraki faaliyetlerine bisiklet turizmini de ekledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.