Bisiklet İnisiyatifi ekibi TimeTürk’e konuştu: “10 kişiyle yola çıkıp, 5 kişi kalmamız tüm zorluğu anlatıyor”

Tuzla Belediyesi, Bisiklet İnisiyatifi ve Hydra Grubun iş birliği ile gerçekleşen ‘10 Kasım Ata’ya Saygı’ bisiklet etkinliği, 3 Kasım’da Tuzla’da başladı, 10 Kasım’da Ankara Anıtkabir’de sona erdi. Tuzla’da düzenlenen törenle yola çıkan 10 kişilik bisiklet ekibi, Ata’yı anmak için 400 kilometrelik yolu sekiz gün içerisinde bisikletleriyle giderek tamamladı.

Tuzla Belediyesi, Bisiklet İnisiyatifi ve Hydra Grubun iş birliği ile gerçekleşen ‘10 Kasım Ata'ya Saygı' bisiklet etkinliği, 3 Kasım'da Tuzla'da başladı, 10 Kasım'da Ankara Anıtkabir'de sona erdi. Tuzla'da düzenlenen törenle yola çıkan 10 kişilik bisiklet ekibi, Ata'yı anmak için 400 kilometrelik yolu sekiz gün içerisinde bisikletleriyle tamamladı.

Sekiz gün süren etkinliğin tüm zorlu süreçlerine tanıklık eden ve bizzat yaşayan Bisiklet İnisiyatifi ekibi, TimeTürk'e sosyal sorumluluk projesinin detaylarını anlattı.

Ata'yı anmak için çıktıkları yolda, bisiklet yolculuğundaki zorlu etapları ve Atatürk'ün ayak bastığı yerlere yaptıkları ziyaretleri anlatan Bisiklet İnisiyatifi Kurucusu Cengiz Yargıç'ın etkinlikle ilgili sözleri şu şekilde:

“Amacımız, Kurtuluş Savaşı'nda yaşanan zorluğu anlatmaktı”

“Bizler, Bisiklet İnisiyatifi ekibi olarak, bu etkinliği profesyonel bisikletçiler ile ‘güç gösterisi' olarak yapmadık. Amacımız; Kurtuluş Savaşı'nda yaşanan zorluğun bir parçası olmak ve bunu anlatmaktı.

“Bisikletçi engelli arkadaşımız, zorlanan diğer arkadaşlarımıza yardımcı oldu”

Aramıza yeni katılan arkadaşlar var. Bisiklet ekibimizde engelli bir arkadaşımız var. Engelini yenerek Ankara'ya doğru pedallayan arkadaşımız tüm zorluklara göğüs gerdi. Ekipteki diğer arkadaşlarımıza da yardımcı oldu.

“Yolculuğu vitessiz bisikletle sürdürdük”

Yolculuğu vitessiz klasik bisikletle sürdürdüğümüz için zorlandık. Yol boyunca da belgesel çekmeye çalıştık. Bu anlamlı yolcuğun bir özelliği de bisiklet üzerinden çekilmiş olması.

“10 kişi başlayıp 5 kişi bitirmiş olmamız, tüm zorluğu anlatıyor”

10 kişi başlayıp, 5 kişi bitirmiş olmamız aslında sürecin tüm zorluğunu anlatmaya yetiyor. Amacımız; sportmenlik değil, buraya ulaşmaktı. Yol güzergahımız üzerinde bulunan Atatürk'le ilgili yerleri ziyaret ettik. Tüm bu ziyaretler etkinliğimizin bir parçasıydı.

“Etkinliğimizin belgesel çekimini yapacağız”

Bisiklet yolculuğumuzu istediğimiz şekilde Anıtkabir'de tamamladık. Bundan sonraki süreçte, etkinliğimizin belgesel çekimini yapacağız.”

Bisiklet ve Yoga Eğitmeni Nesrin Yaman ise, yolculuğa çıkma amaçlarını anlattı. Etkinliğin detaylarıyla ilgili bilgi veren Yaman, “Atatürk'ü Anma Haftası dolayısıyla, Tuzla Belediyesi iş birliği ile Hydra Grup ve Bisiklet İnisiyatifi olarak yola 10 kişi çıktık. Sırasıyla Yalova, Bursa, Eskişehir üzerinden bisikletle Ankara'ya geldik.

“Zorlukları aşarak gelmek istedik”

Bisikletlerle yola çıkmamızdaki asıl amaç; Kurtuluş Savaşı'mızın zorluklarla gerçekleşmiş olması. Biz de bu zorluğu aşarak, Ankara'ya bisikletlerle gelmek istedik.

“Engelli bisikletçimiz bana destek vererek yokuşları çıkmamı sağladı”

Etaplar benim için oldukça zorluydu. Yokuşlarda çok zorlandım. Engelli bisikletçimiz Ahmet Dönmez, bana eliyle destek vererek yokuşları çıkmamı sağladı. Desteği için ona teşekkür ediyorum. Yine de tüm zorluklarına rağmen tekrar gelmek ve yine bu deneyimi yaşamak isterim.

8 günlük Anıtkabir yolculuğumuz aynı zamanda belgesel olacak. Yönetmenimiz, Bisiklet İnisiyatifi Kurucusu Cengiz Yargıç.

Yolculuk boyunca, Atatürk'ün ayak izlerini takip ettik. Bursa'da ‘Atatürk Evi Müzesi', Yalova'da ‘Yürüyen Köşk', Bozüyük'de ‘Zafer Anıtı', Eskişehir'de Tren Garı, Sivrihisar'da ‘Zaimağa Konağı', Polatlı'da ‘Kartal Tepe Mehmetçik Anıtı'nı ziyaret ettik.

“Atatürk'ün büyüklüğünü idrak ettik”

Atatürk'ün büyüklüğünü ve yaşayan fikirlerini bu yolculuk esnasında daha da fazla idrak ettik. Benim için çok anlamlı ve gurur verici bir yolculuktu.” dedi.

“Projenin yapım ve destek kısmındayız”

Hydra Grubun Temsilcisi Müjdat Cengiz, yolculuğun tanığı olarak etkinlik boyunca yaşananları ve projenin tüm detaylarını paylaştı. Cengiz'in etkinlikle ilgili sözleri şu şekilde:

“Hydra Grup adına, yolda arkadaşlarımıza eşlik ettik. Biz, sosyal sorumluluk projesinin yapım ve destek kısmında Cengiz Hoca'mla birlikteyiz. Yapım ve organizasyon firmasıyız. Bu sürecin, konaklama ve yeme-içme anlamında bütçeye ihtiyacı vardı. Bu anlamda destek verdik.

“Tuzla'dan yola çıkmamızın amacı; Atatürk için özel olmasıydı”

Arkadaşlarımız, güzel ve anlamlı bir amaç uğruna İstanbul'dan çıkıp Ankara'ya varmak üzere, 4 ila 5 saatlik bir yolculuğu 8 günde, günlük etaplara bölerek geldiler. İstanbul Tuzla'dan yola çıktık. Tuzla'dan yola çıkmamızın amacı da; Tuzla'daki Atatürk Evi ve Tuzla'nın Atatürk için özel olmasından dolayıydı.

“Tuzla Belediyesi'nin desteğiyle yola çıktık”

Tuzla Belediyesi'nin desteğini aldık. Eskort aracına ihtiyacımız vardı. Bisiklet ekibimizin güvenliği için hem de yalnız olmadıklarını hissettirmek adına, araç ve basın desteği sağladılar. Atatürkçü Düşünce Derneği Tuzla Şubesi de aynı şekilde, basın konusunda bize destek oldu.

“Hava şartlarından dolayı bırakan arkadaşlarımız oldu”

Tuzla'dan bisikletlerle yola çıktık. Arkadaşlarımızın da belirttiği gibi bisiklet kullanmak ayrı, bisikletle trafiğe ve uzun yola çıkmak apayrı. Uzun yol yaparken, uzun süreli bisiklet kullanıldığı için hava şartlarından dolayı Bursa'da bırakan arkadaşlarımız oldu. Yine Eskişehir'de bir arkadaşımızın aynı gün içerisinde 3 kere lastiği patladı. Arkadaşımız, bisikletinin durumundan dolayı bırakmak zorunda kaldı.

“Yolun zorluğuna dayanamayan, hastalanıp bırakanlar oldu”

Yolculuk esnasında hastalanan, yolun zorluğuna dayanamayan arkadaşlarımız oldu. Yollardaki inişler, çıkışlar ve trafiği göz önünde bulundurduğunuzda, kolay bir yol olmadığı anlaşılıyor.

“Tüm zorlukları bilerek yola çıktık”

Ama biz tüm bu zorlukları bilerek yola çıkmıştık. Projeye çıkıştaki amaç buydu. Kurtuluş Savaşı zamanında çekilen zorluklara bir nebze olsun temas etmek istedik. Tabii ki, bu asla kıyaslanabilecek bir yolculuk değil ama biz bugün 10 Kasım için İstanbul'dan hızlı trene binip 4 saatte de gelebilirdik.

“Zorluklara göğüs gererek Ata'nın huzurunda olmak istedik”

Bunu yapmak yerine, bazı zorluklara göğüs gererek Ata'nın huzurunda olmak istedik. Ve süreci çok güzel bir şekilde tamamladık. Tüm ekip arkadaşlarımın yüreğine sağlık.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.