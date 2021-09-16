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TIMETURK / BİSİKLET / Bisiklet İnisiyatifi ekibi Kayseri'den sonra İstanbul'da

Bisiklet İnisiyatifi ekibi Kayseri'den sonra İstanbul'da

Kayseri'de bisiklet turizm rota ağı çalışmaları yapan İnisiyatif ekibi 4 gün boyunca İstanbul'da olacak.

1 Saat Önce
2021-09-16 23:09:19
Bisiklet İnisiyatifi ekibi Kayseri'den sonra İstanbul'da

Kayseri'de bisiklet turizm rota ağı çalışmaları yapan İnisiyatif ekibi dört gün boyunca İstanbul'da olacak. Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde bisiklet eğitmenliği ve rehberliği yapan ekip İstanbul Sarıyer bölgesini keşfediyor, rotalar oluşturuyor.

Bisiklet İnisiyatifi ekibi bu faaliyeti ile Türkiye'de bisiklete dair farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Ekip, bölgede bisiklet rotaları oluşturacak ve tanıtım çekimleri yapacak.

4. Kilyos Çevre ve Sanat etkinliklerinde de yer alan Bisiklet İnisiyatifi ekibi yaptığı çalışmalarla turizme yenilikler katmaya devam ediyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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