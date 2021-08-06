Bisiklet İnisiyatifi Diyarbakırlıları Bisiklet Eğitimlerine Davet Ediyor

Diyarbakır ili Yenişehir ilçesinde bisiklet eğitimlerine dahil olan temsilcimiz Helin Güzel, eğitimlere ve Diyarbakır'daki bisiklet farkındalığına dikkat çekti

Helin Güzel, 26 yaşında. Diyarbakır doğumlu. Bitlis Eren Üniversitesi Tatvan Meslek Yüksekokulu Laborant bölümü mezunu. Şu anda bir kurumda Halkla İlişkiler departmanında çalışıyor. Diyarbakır Yenişehir ilçesinde bisiklet eğitimleri vererek öğrencileriyle buluşuyor.

“Bisikletle tanışmam çocukluk yıllarımda başladı. Son 5 yıldır aktif olarak bisiklet kullanıyorum. Şehir içi turlara ve bisikletli doğa gezilerine severek katılıyorum. Bu oluşumu duyunca çok heyecanlandım. Yakın bir arkadaşımın vesilesiyle haberim oldu ve başvuruda bulundum. Şu sıralar Muğla Festivali'ne hazırlanıyorum. Festivaller sayesinde yeni yerler görme ve yeni arkadaşlar edinme fırsatı buluyorum.” ifadelerini kullandı.

“Bisiklet İnisiyatifi 'Hobini İşe Çevir' hareketine dahil olmaktan çok mutluyum. Nesrin Hanım benimle iletişime geçti ve bisiklet eğitmenliği serüvenim ilk günden keyifle başladı diyebilirim. Topluluk ile birlikte güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum.” dedi.

“Öğrencim Ayşe Hanım Ziraat Bankası Müdürü. 3. dersimizde 'Bu son dersimiz olsun. Artık ben yapamıyorum.' dedi ve pes etti. Çok umutsuzdu. Ben de elimden geldiğimce yardım ederek vazgeçmemesini sağladım. 4. derste pedallamaya geçti. Şu an aktif olarak bisiklete binebiliyor. Bisiklete binmekten de büyük keyif alıyor. Sürüşe geçtikten sonra iyi ki vazgeçmedim ve sizinle derslere devam ettim dedi.” şeklinde deneyimlerini paylaştı.

Helin, bisiklet eğitimlerinin hayatındaki yerini ve eğitimdeki insanlarla iletişim kurabilmenin öneminden bahsetti:

“Bu topluluk sayesinde çok güzel insanlarla tanışma fırsatı yakaladım. Onlar bana farklı şeyler kattı, ben de onlara elimden geldiğince yardım ederek destek olmaya çalıştım. En önemlisi pes etmeye başladıklarında pedallamanın güzelliğini, rüzgara karşı müziğinle beraber bisiklet sürmenin keyfini anlatıp durdum. Aşkla çabaladım ve dilerim herkes aşkla yapabileceği işi bulur. Dilerim pedallamayan kimse kalmaz.” dedi ve sözlerine ekledi : “Kadınların pedallamasını görmek beni çok mutlu ediyor. Sokaklarda ve caddelerde gördüğümüz bisikletli grupların içinde kadının azınlıkta kalmayıp topluluklarda ve bireysel sürüşleriye trafikte yer almaları çok önemli.” yorumlarında bulundu.

“Bisiklet İnisiyatifinin bir diğer amacı da bisiklet kullanını yaygınlaştırmak. Pandemi sürecinde doğaya ne kadar zarar verdiğimiz daha çok gün yüzüne çıktı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin bisiklet farkındalığına daha çok dikkat çekmesini, sürdürülebilir kent anlayışı kapmasındaki projelerine bisikleti de dahil etmesini istiyoruz. Bisiklet yolları, bisiklet park alanları ve akıllı bisiklet sisteminin yanında bisikletin trafikte akışını aktif olarak görmemizi sağlayan projeleri hayata geçirmelerini bekliyoruz.” diyerek sözlerini noktaladı.

Diyarbakır Bisiklet Eğitimleri İçin:

https://www.bisikletinisiyatifi.com/diyarbakir-bisiklet

Daha Fazla Bilgi İçin:

https://www.bisikletinisiyatifi.com

Haber ve Röportaj: Gökçe ÖZKONUK

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.