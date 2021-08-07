Bisiklet İnisiyatifi Bisiklet Severleri Eğitimlerine Bekliyor

Bisiklet İnisiyatifi öncülüğünde yürütülen bisiklet eğitimleri 'Hobini İşe Çevir' hareketiyle eğitmenlerine ve öğrencilerine ulaşarak bisiklet farkındalığı oluşturup kentlerdeki bisiklet ulaşımını artırmak için çalışmalarına devam ediyor.

Bisiklet İnisiyatifi öncülüğünde yürütülen bisiklet eğitimleri 'Hobini İşe Çevir' hareketiyle eğitmenlerine ve öğrencilerine ulaşarak bisiklet farkındalığı oluşturup kentlerdeki bisiklet ulaşımını artırmak için çalışmalarına devam ediyor.



Eskişehir'deki bisiklet hareketine destek veren Nursel Odabaş, Eskişehir'den katıldı. Düşüncelerini şu şekilde ifade etti:



"Süreçten oldukça memnunum. Çok güzel olumlu tepkiler aldım. İnsanların bisiklete binme hevesini görünce daha çok mutlu oldum. Sürmeyi ögrettiğim öğrencilerden güzel mesajlar aldım. Genellikle 30-50 yaş arası öğrenciler danışıyor. Eskişehir'deki yoğunluk orta düzeyde diyebilirim."

"Bisiklet yolu konusunda ise Büyükşehir'den umutsuzum, ne yazık ki. Bugüne dek yapılanlar ve yapılamayanlar nedeniyle biraz karamsarım.

Atatürk Bulvarı boyunca uzanan kaldırımdaki bisiklet yolu yapılanların en başarılısı. Bununla birlikte çok eksikleri var. Bazı yerlerde kesintiye uğruyor. Atatürk Bulvarına bağlanan ara yol geçişleri trafik ışığı olmadığı için bisikletliler için büyük tehdit. Yayaların işgali ayrı bir sorun.

Porsuk Nehri boyunca yapılan bisiklet yolu da aynı eksikleri taşıyor. Ama en önemlisi Kanlıkavak'tan başlıyor şehir dışına doğru devam ediyor ulaşıma hizmet etmiyor. Bisikletli ulaşımı geliştirmek istiyorsak yapılacak bisiklet yolları işlevsel olmalıdır. Ulaşım ihtiyacımızı karşılamalı. Hareketliliğin yoğun olduğu hatlara yapılmalı. Özellikle kent merkezini kuzey-güney doğrultusunda geçecek yollara ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

"Bisiklet park yeri ihtiyacımızı fark ettiği için Büyükşehir'i kutluyorum. Kentte henüz bir tane bile doğru düzgün bisiklet parkı yok. Meydanlar, parklar, bulvarlar, kamu kurumları, okullar ve alış-veriş merkezlerinde güvenli ve kullanışlı bisiklet parklarına ihtiyacımız var. Umarım 2021 yılında bisikletlerimizi ağaçlara, direklere, bariyerlere, parmaklıklara kilitlemekten kurtuluruz." diyor.

"Trafikte en çok korktuğum şey, yanımdan teğet geçen arabalar. Sürücülerden biz bisikletlileri fark etmelerini, yol ve yaşam hakkımıza saygı göstermelerini istiyorum. Üstelik bunu bizim için değil ama daha çok kendileri için yapmalılar. Bisikletli ulaşım ne kadar güvenli, konforlu olursa ulaşımda benim gibi bisikleti seçen kişi sayısı artar, arabaların yaşadığı trafik sorunu da azalır. Öyle değil mi?"

Eskişehir Bisiklet Eğitimleri İçin:

https://www.bisikletinisiyatifi.com/eskisehir-bisiklet

Daha Fazla Bilgi İçin:

https://www.bisikletinisiyatifi.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.