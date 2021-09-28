Bisiklet İnisiyatifi Batman temsilcisi Furkan Şakar eğitimlerine devam ediyor

1990 yılında il olan Batman, Türkiye’nin en genç şehirlerinden biri olsa da, binlerce yıllık geçmişi ile kadim bir tarihe şahitlik etmiş bir coğrafya.

1990 yılında il olan Batman, Türkiye'nin en genç şehirlerinden biri olsa da, binlerce yıllık geçmişi ile kadim bir tarihe şahitlik etmiş bir coğrafya. Özellikle 4 binden fazla mağaranın bulunduğu Hasankeyf ilçesi Sümerler, Asurlular, Babilliler gibi nice medeniyetlerin barınma merkezi olmuş bir yöre. Böylesine güzel tarihi olan bir şehri bisiklet ile gezmek ayrı bir keyif. Furkan da bu güzellikleri bisikleti ile gezmenin yanında bisiklet kullanmayı öğreterek insanları tarihe farklı bir açıdan bakmaya yönlendiriyor.

Bisiklet İnisiyatifi Batman temsilcisi Furkan Şakar, çeşitli spor dalları ile uğraşıyor. Profesyonel olarak taekwondo ve bisiklet sporuyla ilgili. Taekwondo da bölgesel ve ülke çapında derecesi olan bir sporcu. Bisiklet sporunu ise hobi olarak profesyonel bir şekilde yapıyor.

Furkan Şakar şunları söyledi :

"Sosyal medya üzerinden Bisiklet İnisiyatifi sayfasını gördüm, araştırdım ve" ben de bu ekibin bir parçası olmalıyım" dedim.

İnisiyatif sahibi bir insanın kendisine benzer insanlar ile birlikte olmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. İnisiyatif sahibi insanların bir araya gelip bütünleşmesi ile oluşacak bir topluluğun bir çok şey başaracağını düşünüyorum.

İsteğim, Bisiklet İnisiyatifinin Türkiye'nin her yerine yayılmasıdır. Herkes bisiklet kullanmayı öğrensin. "

Haber: Mustafa Halid Anlıaçık

https://www.bisikletinisiyatifi.com/

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.