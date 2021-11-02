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TIMETURK / BİSİKLET / Bisiklet İnisiyatifi Anıtkabir Yolunda

Bisiklet İnisiyatifi Anıtkabir Yolunda

Tuzla Belediyesi, Bisiklet İnisiyatifi ve Hydra Grubun işbirliği ile gerçekleşen ‘10 Kasım Ata’ya Saygı’ sosyal sorumluluk projesinin öncülerinden Hande Cengiz TimeTürk’e konuştu. 3 Kasım’da başlayacak olan bisiklet etkinliği hakkında yaptığımız röportaj tüm detaylarıyla haberimizde…

3 Saat Önce
2021-11-02 19:23:44
Bisiklet İnisiyatifi Anıtkabir Yolunda

Tuzla Belediyesi, Bisiklet İnisiyatifi ve Hydra Grubun ortaklaşa gerçekleştirdiği, ‘10 Kasım Ata'ya Saygı' sosyal sorumluluk projesinin öncülerinden Hande Cengiz, 3 Kasım'da başlayacak olan etkinlik hakkında konuştu.

‘10 Kasım'da Bisikletliler Anıtkabir'e Gidiyor' isimli projenin öncülerinden ve Hydra Grubun temsilcisi olan Hande Cengiz'le gerçekleştirdiğimiz röportajda ilk olarak engelli vatandaşları, bisikleti ve 10 Kasım'ı biraraya getiren projenin fikir sahibini ve nasıl geliştiğini sorduk.

Hande Cengiz etkinliğin detaylarını anlattı:

"Hydra Grup olarak heyecanlıyız. Tuzla Belediyesi ve Bisiklet İnisiyatifi ile ortaklaşa yaptığımız bir proje. Etkinliğimize katkıda bulunan, bisiklet ekibimizi yol boyunca organize eden ve çekeceğimiz belgeselin yönetmenliğini yapacak olan Bisiklet İnisiyatifi kurucusu Cengiz Yargıç'tır.

3 Kasım'da Tuzla'dan bisiklet ekibimizle birlikte ‘Ata'yı anmak' için yola çıkacağız. Yolculuğumuz 8 gün sürecek. Aslında etkinliğimiz, Ankara'ya varana dek yol boyunca uğradığımız duraklarda şekillenecek.

Bisiklet ekibimizin içerisinde yurt dışından gelen ve engelli olan bir vatandaşımız da var. Etkinliğimize çevredeki vatandaşlarında katılımının yüksek olacağını düşünüyoruz.

Tuzla'dan start vereceğiz. Yolculuğumuz sırasıyla Yalova, Bursa, Bozüyük, Eskişehir, Sivrihisar, Polatlı ve Ankara'da devam edecek. 10 Kasım'da, Anıtkabir töreni ile sona erecek."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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