Bisiklet İnisiyatifi 7'den 77'ye Herkes İçin Bisiklet Eğitimi Sunuyor

Bisiklet temel ve ileri sürüş eğitimleri veren Bisiklet İnisiyatifi, her yaştan öğrencilerini birçok il ve ilçede kaliteli sürüşlerine davet ediyor

Türkiye'nin dört bir köşesinden katılan eğitmenleriyle öğrencilerinin bisiklet hikayelerine ortak olan Bisiklet İnisiyatifi, bisiklet sürmeye hasret kalmış kişilere çağrıda bulunuyor.



"Pedallamayan kalmasın!"



"Bir öğrencim 4,5 yaşındaki küçük arkadaşım Can'dı. Onunla sürüş deneyimi gerçekleştirmek benim için en güzel anılardan biri olarak kaldı. Çocukların bisiklete binmeyi öğrenmesi, bunu küçük yaşlarda deneyimliyor olmaları hem fiziksel hem de ruhsal gelişimleri için önemli diye düşünüyorum. Aynı zamanda trafiğe ve bisiklet ulaşım sistemine küçük yaşta dahil olmaları ve bu konuda önceden bilinç kazanmaları gelecek yıllar için yatırım oluyor. Hem spor açısından hem de toplum içindeki düzene ayak uydurmaları açısından bir farkındalık geliştirmelerine yardımcı oluyor."



- Aykut Yasin Ark/İzmir



“İlk eğitim verdiğim kişi 50 yaşında kadın bir öğrencimdi. Genelde 40 yaş ve üstündeki kadınlar cesaret edip arıyor. Öğrenme süreçlerinde ilk engel korkuları oluyor. Korkularını yenmek adına cesaretlendirmek, bilgilendirmek ve sohbet ederek bunu aşmaya çalışıyoruz. Öğrenirken kullandığımız boylarına uygun katlanır bisikletin yardımıyla korkuları kısa sürede geçiyor. İlk kez bindikleri için onlara zaman vermek gerekiyor. Aşamaları görmeden korkularını yenmek mümkün değil. Deneyimlemek ve bu süreci beraber yaşamaya izin vermek gerekiyor. Bu pratiklerde zaman her şeyden önemli oluyor. İki derste hemen öğreneyim düşüncesiyle gelenler de; zamana bırakarak keyfini çıkarıp pedallamayı başaranlar da oluyor. Bu süre tamamen kişiye bağlı olarak tamamlanıyor.”



- Behiye Çakıroğlu/Bursa



“Eğitimlere başvuranların tepkileri farklılık gösteriyor. Bisikletin eğitimi olmayacağına dair görüşlerle karşılaşıyorum. Başvuranlar yakınlarından düzenli yardım alamadıklarını, bisiklete zaman ayıramayıp sürüş denemelerinde sorunlar yaşadıklarını ifade ediyorlar. Bu konuda şevklerinin kırılması ve yakınlarının yanlış müdahaleleri bisikleti öğrenme süreçlerinde onları olumsuz etkiliyor. Eğitimlerde motivasyonun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Düşme korkularını, pedallamaya başlamadan önce süremeyeceklerine dair önyargılarını kırmaya çalışıyorum. Sadece ulaşımda kullanmak isteyenlerden ziyade, spor yapıp belirli bir kondisyona sahip kişiler de başvuruyor. Ders sayısının önemli olmadığını, tüm çabamla onlara yardıma hazır olduğumu ifade ediyorum.”



- Serkan Çakır/Samsun



"Genel olarak öğrenciler sabırsız davranıp bisiklet sürmeyi hemen öğrenmek istiyorlar. Pedallamanın bir süreci kapsadığını hatırlatmak gerekiyor. Eğer eğitimdeki ilk süreçleri atlarsak, denge kurmada ileride sorun yaşayacaklarını anlatmamız gerekiyor. Önceki aşamaları atlarsak geçirdiğimiz eğitimin yetersiz kalmasına sebep oluyor."



- Turgay Civelek/İstanbul





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www.bisikletinisiyatifi.com







Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.