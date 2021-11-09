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Bisiklet İnisiyatifi 6.Gününde Kartal Tepe Mehmetçik Anıtı’nda
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Bisiklet İnisiyatifi 6.Gününde Kartal Tepe Mehmetçik Anıtı’nda

‘10 Kasım Ata’ya Saygı’ bisiklet etkinliği altıncı gününde Polatlı’da devam ediyor. Sivrihisar’dan Polatlı’ya doğru kilometrelerce yolu pedallayan Bisiklet İnisiyatifi ekibi, Kartal Tepe Mehmetçik Anıtı’na ilerlerken kameraya yansıyan muhteşem görüntüler haberimizde…

57 Dakika Önce
2021-11-09 12:19:50
Bisiklet İnisiyatifi 6.Gününde Kartal Tepe Mehmetçik Anıtı’nda

3 Kasım'da Tuzla'da düzenlenen törenin ardından alkışlar eşliğinde uğurlanan Bisiklet İnisiyatifi ekibi, 10 Kasım'da Ata'nın huzurunda olmak için bisikletleriyle yola çıktı.

Etkinliğin altıncı gününde Polatlı'ya varan bisiklet ekibi, Kartal Tepe Mehmetçik Anıtı'na doğru pedallarken kameraya yansıyan görüntüler hem gururlandırdı hem de göz doldurdu.

İşte o muhteşem görüntüler:

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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