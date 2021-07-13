Bisiklet Eğitmeni Zafer Şıyak

Bisiklet İnisiyatifi bünyesindeki 'Hobini İşe Çevir' hareketine katılan Zafer Şıyak, Manisa'da bisiklet sürüş eğitimleri vermeye devam ediyor

Zafer 34 yaşında, 15 senedir fotoğrafçılıkla uğraşıyor. Aynı zamanda İşletme Bölümü öğrencisi. Bisiklet sektöründe de faaliyet gösteren Şıyak, Manisa Accell Bisiklet'te çalışıyor. Çalışmalarını ve bisiklet eğitimlerini Manisa'da sürdürüyor.

Bisiklet çocukluğumuzun en güzel aracı ve yıllar geçip gitse de hiç bitmeyen bir tutku

Bisiklet İnisiyatifi bünyesindeki 'Hobini İşine Çevir' hareketiyle bisiklet eğitimlerine katıldı ve bisiklet farkındalığının Manisa'da artmasını hedeflediğini ifade etti. Bisiklet İnisiyatifi ile tanışma süreciyle ve eğitim verdiği öğrencileriyle ilgili tecrübelerini aktardı:

"Bir gün Instagram'da gezerken 'HOBİNİ İŞE ÇEVİR' sloganlı bir ilan ile karşı karşıya geldim. İlk başta çok inanmasam da, Cengiz Bey ve Nesrin Hanım ile tanıştıktan sonra olaylar farklı bir noktaya geldi ve kısa sürede Manisa/Şehzadeler bisiklet eğitmenliğine kabul edildim. Sonrasında gerekli pratik ve teorik eğitimleri aldıktan sonra bisiklet eğitimlerine başladım. Bu iş çok fazla talep görmez diye düşünürken kısa sürede çok ciddi ve yoğun talepler almaya başladım ve gerçekten öğrenmeye istekli ne kadar çok insanın olduğunu fark ettim. Eğitimlere başladım ve insanlara bisiklet sürmeyi öğretebilmek benim içinde gurur verici oldu." diye yorumladı ve sözlerine ekledi:

"Genel olarak tüm öğrencilerde denge problemini kısa sürede çözdük. 50 yaşında bir öğrencime öğretirken pedallama aşamasında denge sorunu yaşıyordu; bisiklette odaklandığımız ilk nokta dengede kalmak. Denge çalışmaları yaparak daha kolay ve aşamalı öğrenme gerçekleşiyor. Yine 45 yaşlarında bir kadın öğrencime 3 ders vererek pedallamasını sağladım. Başlangıçta çok tedirgin ve heyecanlıydı daha sonra güven telkin ederek önyargılarını kırdığımı düşünüyorum. Yavaş yavaş ve sağlam altyapıyla öğretmeye çalışıyorum. Herhangi bir sıkıntı olduğunda da bana ulaşabileceklerini, tekrar buluşup öğrenme süreçleri sonlandığında turlar düzenleyeceğimizden bahsediyorum. Bu da onları daha çok şevklendiriyor."

Temel bisiklet eğitimi, pedallamayı öğrenmemiş kişilerin ilgisini çekmeye devam ederken, bir yandan da bu konuya bakış açısı farklı olan kesimlerin görüş farklılıklarıyla da karşılaşabiliyoruz. Bisiklet sürmeyi öğrenmede tekniklerin olduğunu hatırlatmaktan, korkularını yenemeyip kendi başına sürüşe geçemeyen bireylere yardımcı olmaktan vazgeçmiyoruz. Şıyak da Manisa'daki bisiklet eğitimleriyle ilgili genel görüşlerle ilgili ifadelerine yer verdi:

"Çevreden aldığım olumsuz yorumlar da oluyor. 'Bisiklet öğrenmenin eğitimi mi olur?' şeklinde duyumlar alıyorum. Fakat gelen taleplere karşılık bu yorumların yanlış olduğu ortaya çıkıyor. Manisa'da da diğer illerde olduğu gibi bisikleti öğrenememiş bir kesim olduğu aşikar. Bisikletli sayısını ve ulaşımını arttırmak adına bu eğitimlere ihtiyaçları olduğu düşünüyorum. "

Manisa'da bisiklet farkındalığının artmasına destek olacak sürüş eğitimleri, eğitmenlerin çabalarıyla birlikte hız kesmeden devam etmesini ve 7'den 77'ye herkesin özel araçlarıyla olduğu gibi, bisikletleriyle de ulaşım zincirine katılabilmesini hedefliyoruz. Sadece pedallamıyoruz. Aynı zamanda toplumsal bir hareketin parçası haline getirmeyi planladığımız sürdürülebilir bisiklet ulaşım sistemini, kent planlamasında yer bulabilmesi için uğraş veriyoruz.

Manisa Bisiklet Eğitimleri İçin:

https://www.bisikletinisiyatifi.com/manisa-bisiklet

Daha Fazla Bilgi İçin:

www.bisikletinisiyatifi.com

Haber ve Röportaj: Gökçe ÖZKONUK

Fotoğraflar: Zafer ŞIYAK

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.