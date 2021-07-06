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Bisiklet Eğitmeni Ufuk Turgut Sürek
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Bisiklet Eğitmeni Ufuk Turgut Sürek

'Hobini İşe Çevir' kapsamında bisiklet eğitimlerine hız kesmeden devam eden Ufuk, Balıkesir Ayvalık'taki bisikletseverlerle buluşmayı bekliyor

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06.07.2021 21:11:49
Bisiklet Eğitmeni Ufuk Turgut Sürek

Bisiklet İnisiyatifi ‘Hobini İşe Çevir' hareketiyle aramıza katılan Ufuk Turgut, 36 yaşında. Ayvalık, Sarımsaklı'da yaşıyor.

“Pandemi sebebiyle iki yıldır çalışmıyordum ve asıl mesleğim Elektrik Teknisyenliği olmasına rağmen artık işimi yapmama kararı aldım; ardından iş kurmaya karar verdim ve kendime Sarımsaklı'da bir bisiklet tamirhanesi açtım; bisiklet tamiri ve kiralaması yapıyorum. Öyle bir dükkan hayal ettim ki; bu dükkan benim hem evim hem de yaşam alanım olmalıydı. Hayatımı bisikletin yandaşlığıyla birlikte minimize ettiğim bir sürece girmiş oldum."

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Toplulukta bisiklet farkındalığı yaratmak adına yer aldığım için mutluyum

"Aslında yaklaşık on senedir motorsiklet kullanıcısıyım. Balıkesir 10 Riders Motorsiklet Kulübü üyesiyim. Şimdiyse hayatımda kurduğum iş sayesinde bisiklet var. Bisikletle ilgili neler yapabilirim diye düşündüğüm bu dönemde karşıma Bisiklet İnisiyatifi çıktı. 'Hobini İşe Çevir' ilanını gördüğümde hemen başvurmak istedim. Kısa süre önce, bisiklet eğitimini bir arkadaşıma bisiklet sürmeyi öğreterek yaşadım. Fakat şunu fark ettim; bisikleti yanlış tekniklerle öğretiyordum. Bisiklet İnisiyatifi ile tanışınca bisiklet eğitim teknikleri olduğunu öğrendim." ifadelerini kullandı.

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Bisiklet sürmeyi ileri yaşta öğrenmeye çalışanlara destek oluyoruz. Hayatlarına bisikleti hiç dahil etmemiş oldukları için alışmaları zaman alıyor. Eğitim yöntemlerini her yaşa göre uyum sağlayarak gösteriyoruz. Ufuk da bu yaş aralığını baz alarak düşüncelerini aktardı: "Eğitimlerimde 40-50 yaş aralığındaki öğrencilere eğitim verdim ve tüm öğrencilerim kadındı. Gençlerin öğrenme hızı, algısı daha fazla ve refleksleri daha iyi oluyor. Öğrenebilmek için bu özellikler onları daha istekli yapıyor. Fakat bu ileri yaştaki kişilerin öğrenemeyeceği anlamına gelmiyor. Bir öğrencim ilk dersin 32. dakikadasında pedallamayı öğrendi. Öğrencilerin özellikle motivasyonu çok önemli. Eğer yeterli çabayı ve istekliliği göstermezler ve pes ederlerse sürüşü gerçekleştiremiyorlar. Fiziksel durumları, yaşları öğrenim sürecinde tabii ki etkili oluyor; ama önemli olan gerekli çabayı ve sabrı göstermek." dedi.

Pedallayabilmenin her adımı pratikten geçiyor ve pratikler arttırdıkça sürüş gelişiyor

Denge hakimiyetini, nasıl denge kurulacağını ne kadar iyi anlatsak ve tekrarlasak da, kişi pratiklerle ve deneyimlerle pedallamaya geçebiliyor. Öğretme yöntemi ne kadar önemli olsa da, süreçteki sabır ve kararlılık öğrenciyi sürüşe geçiriyor.

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"Uzun zamandır spor yapmamış ve çok fazla hareket etmeyi tercih etmemiş kişiler eğitimlerde zorlanıyor. Sürüşlerde gözlemlediğim en büyük engel, öğrencilerin vücutlarını bisiklet üzerindeyken kasmaları oluyor. Bu durum dengede kalmalarını zorlaştırıyor. Bu kasma halini pratikle aşmak zorundalar. Aksi halde gidona ve pedallara hakimiyet gelişemiyor." ifadelerini kullandı ve sözlerine ekledi: "Bisikletli sayısı arttıkça yerel yönetimler, ilgili bakanlıklar bisikletlilere yönelik çalışmalar yapmak durumunda kalacak. Motorlu taşıt sayısı arttıkça karayolları çalışmaları düzenlemeleri bu araçların isteklerine göre düzenleniyor. Talep arttıkça bisikletliler için altyapı çalışmaları düzenlenmesi gerekecek. Bisiklet kulüp ve derneklerinin talepleri karşılanmıyor ve farkındalık yaratması için eyleme dökmemiz gerekiyor. Bunun için verdiğimiz eğitimlerin bisiklet altyapı çalışmalarına dolaylı yoldan katkı sağlayacağını düşünüyorum."

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Topluluk olarak ekip çalışmasının verdiği güce inanıyoruz. Herkesin elini taşın altına koyması bu yüzden önemli. Bisikleti daha fazla öne çıkarmak için yapılması gerekenlerden bahseden Ufuk bu konuda düşüncelerini ifade etti: "Bisiklet ekipmanları için sponsorlara, daha fazla kişinin katılımına ve çabasına; bisiklet turizmini başlatmak, pedalımızı kuvvetlendirmemiz için hep birlikte yol almaya ihtiyacımız var. Kendi şehirlerimizde bisiklet eğitimleri vermek, bisiklet farkındalığı yaratmak için yola çıktık. Sayımız ne kadar artarsa, zincirimize ne kadar kişi eklersek; o kadar çok kişiye ulaşıp, bisikletliler olarak amaçlarımızı yerine getirmiş olacağız."

Balıkesir/Ayvalık Bisiklet Eğitimleri İçin;

https://www.bisikletinisiyatifi.com/balikesir-bisiklet

Daha Fazla Bilgi İçin;

http://www.bisikletinisiyatifi.com

Haber ve Röportaj: Gökçe ÖZKONUK

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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