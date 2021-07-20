Bisiklet Eğitmeni Turgay Civelek

Bisiklet eğitimlerine İstanbul'da devam eden Turgay, eğitim süreçlerini bizimle paylaştı



Turgay, Bisiklet İnisiyatifi kapsamında İstanbul'daki bisiklet eğitimlerine hız kesmeden devam ediyor. Topluluğa dahil olduğu bu süreçte kendinden ve deneyimlerinden bahsetti.

"İsmim Turgay Civelek, Çekmeköy'de Hüseyinli Mahallesi'nde yaşıyorum. Doğma büyüme İstanbulluyum. Aslen Trabzonluyum. Kendime ait bir atölyem var; bisiklet tamiriyle uğraşıyorum. Ayrıca elektrik-elektronik tamir işleri ile elimden geldiğince uğraşıyorum. Atölyemde müzik yapan arkadaşlarımı da ağırlıyorum. Güzel zaman geçirmemize vesile oluyorlar. Genel olarak burada zaman geçiyiriyorum."



"Yaşadığım mahallede çocuklar beni genelde bisikletle görürler ve büyüyünce ne olacaksın sorusuna 'Turgay olacağım' şeklinde cevap veriyorlar. Bisiklet farkındalığı oluşturmada küçücük bir yararım bile olsa bu beni çok mutlu ederdi."



Turgat Bisiklet İnisiyatifi 'Hobini İşe Çevir' ile nasıl tanıştığını ve eğitimdeki süreci aktarıyor:



"Bisiklet İnisiyatifi'ne sosyal medya aracılığıyla ulaştım. Eğitimlere bu şekilde dahil olma fırsatı yakaladım. İlk eğitim verdiğim kişi 5 yaşlarındaki bir kız çocuğuydu. Babası denge tekerlerinden vazgeçip sürmeyi öğrenmesini istiyordu. Çocuk da korktuğu için onlardan vazgeçemiyordu. Fakat denge tekeri, denge kurmayı tek başına sağlamaya yardımcı olmayan bir araç. Çocuklar pedalsız bisikletlerle, herhangi bir pedal-teker sistemi olmadan denge kurarak sürüşe başlatılmalı." şeklinde ifade etti.



Bisiklet eğitimlerinde Turgay, ilk deneyimlerinden ve gelişen süreçten bahsetti:



"Bisiklet eğitimlerinde çocuklarla daha fazla zaman geçirdim. Çocuklar genel olarak ikinci derste sürüşe geçti. Küçük yaşlardaki öğrencilerimin öğrenme süreçlerinde daha çok yol kat ettiklerini gözlemlemiş oldum. Yakın süreçte 60-70 yaş aralığındaki öğrencilere eğitim vermeye başladım. Genel olarak bu süreçte ileri yaştaki öğrencilere ve çocuklara eğitim verdim. Çocuklarda korku duygusu daha az olduğu için daha çabuk adapte olabiliyorlar diye düşünüyorum. Özellikle çocuklarla çalışmaktan keyif aldığımı fark ediyorum. Oyunlarla bisiklet sürmeyi öğrettiğim bu zamanlarda hem onlar için hem de benim için daha keyifli geçiyor. Çocuk yaşlardaki öğrencilere de güven duymalarını sağlayarak telkin veriyorum. Çocuklar düşünmeden hareket ettikleri için ani reflekslerinin sonuçlarını çok fazla düşünmedikleri için korku duygusu ortadan kalkıyor. Bu yüzden öğrenme sürecini daha kolay atlatıyorlar." dedi.



Bisiklet eğitimlerindeki deneyimlerini bize şu şekilde aktardı:



"Genel olarak öğrenciler sabırsız davranıp bisiklet sürmeyi hemen öğrenmek istiyorlar. Pedallamanın bir süreci kapsadığını hatırlatmak gerekiyor. Eğer eğitimdeki ilk süreçleri atlarsak, denge kurmada ileride sorun yaşayacaklarını anlatmamız gerekiyor. Önceki aşamaları atlarsak geçirdiğimiz eğitimin yetersiz kalmasına sebep oluyor."



"Yaşadığım bölgede bisikleti ulaşımda kullanan sayısı çok az. Bisiklet sporuna da ilgi fazla yok. Özellikle bisiklet kullananların sayısını arttırmak için çaba harcamak bile benim için tatmin edici bir sebep. Dilerim çevremde daha fazla bisiklet sürücüsüne rastlarım ve bisikletli insan sayısının artışında küçük de olsa bir katkım olur." diyor.

İstanbul Bisiklet Eğitimleri İçin:

https://www.bisikletinisiyatifi.com/istanbul-bisiklet

Daha Fazla Bilgi İçin:

https://www.bisikletinisiyatifi.com/

Haber ve Röportaj: Gökçe ÖZKONUK

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.