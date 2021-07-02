Bisiklet Eğitmeni Şükrü Koç

Şükrü Koç bisikletin yaygın bir ulaşım aracı olarak kullanılmasını amaçlayan bisiklet eğitimlerini Denizli'de sürdürüyor.

Şükrü Koç, bisikletin yaygın bir ulaşım aracı olarak kullanılmasını amaçlayan bisiklet eğitimlerini Denizli'de sürdürüyor.

Koç, “Müzik, fotoğraf ve spor ile yoğun bir şekilde ilgilenmekteyim. Bu süreçte bisiklete olan ilgim 'Hobini İşe Çevir' projesinde Bisiklet inisiyatifi oluşumuna başvurup dahil olmasını sağladı.” dedi. Koç Denizli'de bisiklet sürme keyfini henüz tatmamış kişilerle çalışıyor.

Koç, ”Yollarda seyahat eden motorlu araç sayısı kadar bisikletlinin olduğu bir dünya hayal edebilir miyiz? “sorusunu şu şekilde yanıtladı.

"Yeryüzünde en minimalist ve masrafsız araçlardan biri olan bisiklet ne çevreye ne de bir canlıya zarar vermeden ulaşımı sağlar. Tekerleğin icadından bu yana çok gelişmiş ve hızlı araçlar üretildi. Ne yazık ki hiçbiri bisiklet kadar çevre dostu değil. Son yıllarda gelişmiş ülkelerde fosil yakıtla çalışan araçlar yerini elektrik ile çalışan araçlara bıraktı. Bu ülkelerde bisikletin var olan alt yapısı geliştirildi ve bisiklet bir ulaşım ve seyahat aracı olarak daha çok kullanılmaya başlandı. Bu nedenlerden dolayı bisiklet benim için hem estetik hem de faydalı bir araç."

Koç'a göre bisikleti ulaşım aracı olarak kullanan bir bireye bisiklet hem ruhsal ve fiziksel hem de ekonomik anlamda belirgin katkılar sağlar. “Özellikle Pandemi sürecinde bisiklet sayesinde benzin masrafımı bir yıllık süreçte hissedilir derecede azalttım. Arabayla gittiğim yerler azaldıkça benzine duyduğum ihtiyacın azaldığını fark ettim. Denizli bisiklet ulaşımı konusunda büyük avantaj sunan bir kent ve Denizli'de bisiklet yollarının artması bisiklet kullanımına ilgiyi arttıracaktır." dedi.

Eğitim sürecindeki deneyimlerini aktaran Koç özellikle sabırlı olmanın önemini vurguladı. "İlk eğitimimde eşimle ilgilendim. Trafikte bisikletli olarak araçlarla daha rahat hareket etmesini sağlamaya çalıştım. Bu deneyimin bana büyük bir katkısı oldu. Eğitmen olarak temkinli ve sabırlı olmanız gerekiyor. Pedal çevirmeyi öğrenmek için gereken süre kişilik özelliklerine göre değişiklik gösteriyor. Kimi sportif ve atik, kimi aceleci, kimi temkinli. Bisikletten düşmekten korkan ve pedal çevirmeyi öğrenemeyeceğine inanan kadın bir öğrencim 4. dersimizin sonunda pedal çevirmeye başladığında yüzündeki hayret ve sevinç görülmeye değerdi." dedi.

Koç, herhangi bir aracı kullanmak için doğru tekniğe sahip olmak gerektiğini ve bisikletin bu araçların içinde insan vücuduyla bütünleşen ve fiziksel güçle kullanılan bir araç olduğunu ifade ederken, bisikletin kişinin kullanacağı yere ve kendi vücut ölçülerine göre seçilmesi ve ayarlanması gerektiğini belirtti. “Doğru ve güvenli sürüş bu şekilde başlar. Amacım bahsettiğim tüm bu noktaları her yaştan insanla paylaşıp, onların doğru teknikle bisiklet kullanmalarını sağlamak” diyerek sözlerini noktaladı.

“Bisikletle pedal bastığınız an iç dünyanıza yolculuk başlar. Özgürlük oradadır.Pedal bastığınız süre orada kalır”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.