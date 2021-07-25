Bisiklet Eğitmeni Şilan Çınar

Şilan Çınar, Bisiklet İnisiyatifi ‘Hobini İşe Çevir’ kapsamında verdiği bisiklet eğitimlerine Diyarbakır'da devam ediyor.

Şilan Çınar, 27 yaşında. Diyarbakır doğumlu. Dicle Üniversitesi Sosyoloji mezunu. Şu anda bir kurumda öğretmenlik yapıyor. Diyarbakır Sur İlçesi'nde bisiklet eğitimleri vererek öğrencileriyle buluşmaya devam ediyor.

“Bisikletle tanışmam çocukluk yıllarımda başladı; son 5 yıldır ise aktif olarak kullanıyorum. 2019 yılında Avrupa Birliği destekli 'Van Gölü kirlenmesin, temiz kalsın' temalı bisiklet festivaline katıldım. Günlük ortalama 90 km pedallamıştık. Şu sıralar Muğla Bisiklet Festivali'ne hazırlanıyorum. Festivaller sayesinde yeni yerler görme ve yeni arkadaşlıklar edinme fırsatı buluyorum.” ifadelerini kullandı.

“Kadınlar da bisiklete biner!”

Bisiklet İnisiyatifi ‘Hobini İşe Çevir' kapsamında verdiği eğitimlerden ve gelişen süreçten bahsetti: “Bisiklet İnsiyatifi Topluluğu ile birlikteliğim Van Gölü Festivali'nde tanıştığım Serap Özçelik ile başladı. Başvuru yaptım ve bir hafta sonrasında Sur Bisiklet Eğitmenliği görevini bana verdiler. Bunu en iyi şekilde yapacağıma inanıyordum. Çünkü toplulukla tanışmadan önce de gönüllü olarak pedallamaya teşvik ettiğim arkadaşlarım vardı. İlk gün dört başvuru aldım. Tüm öğrencilerim kadındı. Genel itibariyle kadın arkadaşlar başvuru yapıyor. Maalesef ki toplumumuzda kadınların bisiklet sürmesini ayıplayan bir kesim mevcut. Bu tabuları yıkmak için özellikle toplu taşıma araçlarını kullanmayıp, sokakta bisikletimle görünür olmak istiyorum. Kadın bisikletlileri görmeye ve kadınların faal olmalarına alışmak zorundalar.” dedi.





Öğrencilerin başlarda korkuları olsa da, kendilerine güvenmekten vazgeçmezlerse başarının kaçınılmaz olduğunu tecrübe ediyorlar. Şilan da öğrencilerinin bu konudaki düşüncelerine yer verdi: “Şu ana kadar bisiklet sürmeyi öğrenemeyen tek bir öğrencim bile yok; hepsi özgür birer kuş artık... 'Hocam korkuyorum, Sürebilecek miyim?, Ya düşersem?' düşüncesiyle başlayıp, ‘Aaa! Sürüyorum. Oldu hocam, bisiklet sürmek mükemmel bir şey!' diyerek dersimizi bitiriyoruz.” diyor.

“İlk öğrencim bi okulun müdürüydü. Çok azimliydi. 2. derste sürüşe geçti. Hedefi ise okula bisikletle gitmek ve tüm öğrencilerin okula bisikletle gitmesini sağlamaktı. Yeni eğitim-öğretim yılında bu hayalini gerçekleştirecek. Bir diğer öğrencimin ise bisikleti sürebilmek çocukluk hayaliydi. Yaşadığı ilçede bisiklete binen kadın yokmuş. İstanbul'da kadınların bisiklet gezilerini ve turlarını duymuş. Sosyal medyadan ulaştı bana. Çok heyecanlıydı. Her dersi sabırsızlıkla bekliyordu. Kendisine bisiklet satın aldık ve şu anda sürebiliyor. Artık işine bisikletle gidebiliyor. Sürüşe geçirdiğim bunlar gibi nice örnekler var...” diye sözlerine ekledi.

“Bisikletle birlikte kendi gücümüzü keşfettik, hayallerinin peşinde koşanlarla biraraya gelerek bir rüyayı büyütmek istedik. Sen de benim pedal arkadaşım olur musun?



Öyleyse;

KORKMA

ERTELEME

HAREKETE GEÇ!”

Diyarbakır Bisiklet Eğitimleri İçin:

https://www.bisikletinisiyatifi.com/diyarbakir-bisiklet

Daha Fazla Bilgi İçin:

https://www.bisikletinisiyatifi.com/

Haber ve Röportaj: Gökçe ÖZKONUK

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.