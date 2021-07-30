Bisiklet Eğitmeni Serkan Çakır

Serkan, Samsun'da bisiklet farkındalığını arttırmak amacıyla verdiği bisiklet eğitimlerine devam ediyor

Serkan Çakır, 1991 Ankara doğumlu. Samsun'da yaşıyor. Pandemi öncesinde yaşamını Emlak Danışmanı olarak sürdürüyordu. Şu anda çalışmıyor. Eğitimlere sosyal medya aracılığıyla ulaştı. 'Hobini İşe Çevir' hareketine ve çalışma fikrine dahil olmaktan keyif alıyor.

Serkan, bisikletle tanışma hikayesini ve hayatındaki yerini şu şekilde özetledi: “Benim bisiklet maceram çok küçük yaşlarda başladı. Düşe kalka bisiklet sürmeyi öğrenmiştim. Bisikletin hayatımdaki varlığını geri dönmeyecek şekilde sürdürmeme sebep olan durum kronik bronşit rahatsızlığımdı. Teşhis konulduğunda doktorum akciğerlerime iyi bakmam gerektiğine dair telkinlerde bulundu; sigaradan kesinlikle uzak durmam gerektiği konusunda uyardı. Ayrıca sağlığım açısından bisiklet sürmeyi tavsiye etti. Yaşamımdaki yedi senelik süreçte bisiklet farkındalığı bende büyük değişimler yarattı. O zamandan beri günlük rutinimde bisiklet kullanmayı eksik etmiyorum; sağlığımı koruyup yaşam kalitemi arttırmamda yardımcı oluyor. Bu yüzden, insanlara bisiklet bilincini aşılamak, eğitimlerde bir araya gelerek farkında olmalarını sağlamak benim için çok kıymetli.” ifadelerini kullandı.

Bisiklet, günümüzde motorlu taşıtlar gibi ehliyet alarak kullandığımız bir araç değil. Topluluk çatısı altında insanlara yardımcı olmayı hedefleyen Bisiklet İnisiyatifi, sürüş tekniklerine vakıf olmayan kitlelere belirli aşamalarla pedallamayı öğretiyor. Serkan da eğitim süreçlerinde kademeli olarak pedallamanın ve insanlarla iletişimde korkuları yenerek sonuca ulaşmanın önem arz ettiğini şu sözlerle dile getirdi:

“Eğitimlere başvuranların tepkileri farklılık gösteriyor. Bisikletin eğitimi olmayacağına dair görüşlerle karşılaşıyorum. Başvuranlar yakınlarından düzenli yardım alamadıklarını, bisiklete zaman ayıramayıp sürüş denemelerinde sorunlar yaşadıklarını ifade ediyorlar. Bu konuda şevklerinin kırılması ve yakınlarının yanlış müdahaleleri bisikleti öğrenme süreçlerinde onları olumsuz etkiliyor. Eğitimlerde motivasyonun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Düşme korkularını, pedallamaya başlamadan önce süremeyeceklerine dair önyargılarını kırmaya çalışıyorum. Sadece ulaşımda kullanmak isteyenlerden ziyade, spor yapıp belirli bir kondisyona sahip kişiler de başvuruyor. Ders sayısının önemli olmadığını, tüm çabamla onlara yardıma hazır olduğumu ifade ediyorum.” şeklinde açıkladı.

“İnsanlar bisiklet sürmenin fiziksel ve ruhsal faydalarından bihaber; bisiklet sürmeyi öğrendiklerinde, bisiklet kullanımının önemini anlayacaklar. Bisikleti trafikte kullanmamın temelde üç sebebi var; birincisi ulaşımda bisiklet sürücülerinin de var olduğunu göstermek, ikincisi yayalara ve araç sürücülerine ilham olmak ve farkındalık yaratmak, üçüncüsü bisikletin okuldaki derslerde öğrendiğimiz şekilde bir ulaşım aracı olduğunu tekrar hatırlatmaktır.” diyerek sözlerine ekledi.

“Samsun da diğer illerimiz gibi büyümekte ve gelişmekte olan bir kent. Kişi sayısının artmasıyla beraber motorlu taşıtların da artışına tanık oluyoruz. Bisikletin azınlıkta kalması, araçların fazlalaşması sorunlara sebebiyet veriyor. Bisiklet kültürü açısından Samsun kısır kalmış bir bölge. Maalesef bisiklet sporu ve ulaşımı konusunda geri kalındığını düşünüyorum. Bisiklet kültürünün oluşmamasının sebepleri; kent planlaması ve altyapı çalışmalarında ilerleme kaydetmemesidir. Sürücülerin bisiklete karşı duyarlılığı da çok düşük. Bisiklet yolları ve düzgün altyapı olsa dahi; yaya, motorlu taşıt ve bisikletli arasındaki duyarlılık sağlanmadığı sürece sorunlar çözülmeyecektir. Samsun'daki yolların da düzenli bir yapıda olmaması bisiklet kullanımını zorlaştırıyor. Sadece sahil şeridinde bir bisiklet yolu bulunması şehir içindeki bisiklet ulaşım sorununu çözmeye yetmiyor. Samsun'da ulaşmak istediğimiz konumlara sadece bu bisiklet yolunu kullanarak ulaşmamız mümkün değil. Özellikle altyapı çalışmalarının artması ve şehirlerimizde ulaşım aracı olarak bisikletin de var olduğunu göstermek adına trafikte yer almaya devam etmeliyiz. Yaşadığımız toplumda insanlara bu hususta farkındalık oluşturmak ilk önceliğim. Bisikleti hayatlarına kazandırarak edindiğim manevi huzurun devamlılığı ve pedallayanların çoğunluğa ulaşması amacıyla başladığımız çalışmaların sürmesini diliyorum.”

Samsun Bisiklet Eğitimleri İçin:

https://www.bisikletinisiyatifi.com/samsun-bisiklet

Daha Fazla Bilgi İçin:

https://www.bisikletinisiyatifi.com/

Haber ve Röportaj: Gökçe ÖZKONUK

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.