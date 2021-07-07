Bisiklet Eğitmeni Şener Tan

Bisiklet eğitimlerine Bisiklet İnisiyatifi eşliğinde dahil olan Şener Tan, Aydın Didim ilçesinde bisiklet sürmeyi öğrenmek isteyenlerle pedallamaya ve düzenlediği turlarına devam ediyor.

Bisiklet eğitimlerinin Didem ilçesindeki ayağını yürüten Şener Tan, kısaca yaşamından ve yaşamına dahil ettiği bisikleti ve bisiklet eğitimlerine başlama sürecini anlattı:

"Ben Şener Tan. Didim bisiklet eğitmeni olarak Bisiklet İnisiyatifi grubunun bir parçasıyım. Kocaeli Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuyum. Yaklaşık 5 sene öncesine kadar da İstanbul'da uluslararası bir şirkette ihale departmanının yöneticisi olarak çalışmaktaydım. Ancak daha sonra her şeyi geride bırakarak İstanbul'dan ayrılmaya karar verdim. Çeşitli yerlerde yaşayıp farklı işlerle meşgul olduktan sonra, şu an bulunduğum yere, yani Didim'e yerleştim. Bulunduğum yerde gitar eğitmenliği yapmaktayım. Gitar eğitmenliğinin yanında, Bisiklet İnisiyatifi Topluluğu ile tanışmamla beraber hobi olarak hayatımda olan bisikleti, bisiklet eğitimleri vererek de hayatıma dahil etmiş oldum." şeklinde açıkladı.

Eğitim veren arkadaşlarımızın ve sürüş gerçekleştirme hayali içinde olan öğrencilerin Bisiklet İnisiyatifi kapsamında yürüttüğü 'Hobini İşe Çevir' hareketine ilgisi gün geçtikçe artıyor. Şener, geçmişteki mesleki tecrübelerinden sonra bisikletin keyfini sürerken, aynı zamanda işe çevirmenin verdiği mutluluğu şu ifadelerle dile getirdi:



"Esasında sorunun cevabı kendisinde gizli. Hobini işine çevir insanlara hayaller kurduran bir cümle. Daha başka bir şey söylemeye gerek yok sanırım. Pek çok kişi hayatının kontrolünü sağlayamadığı, tabiri caizse yaprak gibi oradan oraya savrulduğu bir dünyada hobi olarak yaptığınız ve keyif aldığınız bir aktiviteyi işimize çevirmek ve de zamanımızı kendimizin planlayabilmesi çok cazip bir fikir. İnsanı fazlasıyla heyecanlandırıyor ve mutlu ediyor; ders vermeye başladıktan sonra insanların buna ihtiyacı olduğunu görüyorsunuz. "

Bir gün bisikletimle yolda olacağım; Türkiye'yi ve Dünya'yı gezmeye çıkacağım. Hayatta yapmak istediğim 100 şeyin 90'ı bisikletle alakalı

Aynı zamanda bisikleti hayatında uzun süredir barındıran Tan, bisiklete olan tutkusundan bahsetti. "Bu kadar abartma alt tarafı bisiklet diyen çok kişi ile tanıştım. Esasında gerçekten bisiklet süren kişilerin bildiği gibi bu sadece bisiklet sürmek değil. Yani fizikle bir aktivite olmanın ötesinde bir şey. Özgürleşmek, kendinle başbaşa kalmak ve kendini keşfetmek... Sağlıklı yaşam, sosyalleşme, kendine güven duyma, hızla akan bir dünyada etrafına odaklanmak vb. Bu şekilde düşünen insanlara karşılaştığım zaman sahip olduklarını soruyorum. Bitirdikten sonra da 'onlar da bir şey mi benim bisikletim var' diyorum ve konuyu kapatıyorum." dedi.

Bisiklet İnisiyatifi kapsamında sürdürdüğü eğitimlere hız kesmeden devam eden ekip arkadaşlarımız, bisikleti süren ve sürmeyi öğrenenlere verdikleri eğitimler sonrası düzenledikleri küçük turlarla eğitim dışında da bisikletin yaşadıkları kentlerde var olması için çaba sarf ediyorlar. Tüketim anlayışının bünyelerimizde yarattığı bağımlılıktan kurtulmayı planlayarak; kısa vadede kullanıp attığımız nesneler arasında konumlandırmadığımız bisikleti, daha çok kişiye ulaşarak yaymayı hedefliyoruz. Şener de bisiklet kullanımı hakkındaki düşüncelerini şu şekilde dile getirdi:

"Bisiklet süren biri olarak yollar bizler için tehlikeli olabiliyor. Tüm herkesin bu konuda daha duyarlı olmasını isterim. Bunun için de insanların bisiklet sürmeye başlaması gerekiyor. O yüzden herkes bisiklet sürsün. Böylece, hem kendi dünyamız hem de yaşadığımız dünya çok daha güzel bir yer olacaktır. Neticede bisiklet sürmek zararı olmayan pek çok faydası olan bir aktivite. Türkiye'de umarım bisiklet kültürü aşama kat eder ve hak ettiği yeri bulur." diyerek sözlerini noktaladı.

"Sağlıcakla kalın, bisikletle kalın, mutlu kalın…"

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Haber ve Röportaj: Gökçe ÖZKONUK

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.